Vaterpolisti za obraz, a igraju i košarkaši, košarkašice... Raspored nastupa srpskih sportista na OI u Parizu!

Pogledajte kako izgleda raspored nastupa srpskih sportista na Olimpijskim igrama u Parizu osmog dana takmičenja.

Izvor: Kurir/Dado Đilas

Ulazimo u drugu nedjelju takmičenja na Olimpijskim igrama u Parizu i saldo je sljedeći - Srbija ima jedno zlato (u streljaštvu koje su donijeli Zorana Arunović i Damir Mikec) i još jednu medalju koju je obezbijedio Novak Đoković. Plasmanom u finale Olimpijskih igara, Nole je obezbijedio makar srebro, ali jasno je da će u nedjelju protiv Alkaraza ići po zlato.

Dan prije toga očekuje nas podjednako uzbudljiv dan na Igrama u Parizu pošto ćemo imati džudiste, veslače, bicikliste, košarkaše, košarkašice, odbojkaše i vaterpoliste. Tako je subota definitivno rezervisana za ekipne sportove, s tim da vrijedi istaći da se od odbojkaša već opraštamo, pošto ne mogu da prođu dalje čak i da pobijede Kanadu. Zato se nadamo trijumfu vaterpolista nad Francuskom, kao i pobjedama košarkaša i košarkašica.

Pogledajte kako izgleda raspored na Olimpijskim igrama za 3. avgust:

08.00 DŽUDO

U pitanju je "miks" ekipnog takmičenja gdje će se džudisti boriti za medalje. Prvi protivnik je Holandija, a takmičenje će praktično trajati čitavog dana. Takmičenje se odvija u sljedećim disciplinama: žene do 57 kilograma, muškarci do 73 kilograma, žene do 70 kilograma, muškarci do 90 kilograma, žene preko 79 kilograma i muškarci preko 90 kilograma.

10.14 VESLANJE

Jovana Arsić (skif) takmiči se u "C" finalu za plasman od 13. do 18. mjesta.

11.00 BICIKLIZAM

Biciklista Ognjen Ilić nastupa u drumskoj trci.

13.30 KOŠARKA

Košarkašice igraju protiv Španije u 3. kolu. Do sada imaju učinak od dvije pobjede i ovo je borba za prvo mjesto.

19.30 VATERPOLO

Vaterpolisti se sastaju sa Francuskom u 4. kolu grupne faze i potrebna im je pobjeda da prođu dalje.

21.00 ODBOJKA

Odbojkaši Srbije igraju protiv Kanade u 3. kolu, ali smo već ispali sa turnira.

21.00 KOŠARKA

Košarkaši Srbije se sastaju sa Južnim Sudanom u trećem kolu grupne faze i treba im pobjeda da bi igrali protiv Australije u četvrtfinalu Olimpijskih igara.