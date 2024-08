Srđan molio Novaka da ne ide na Olimpijske igre

Srđan Đoković nije podržavao ideju Novaka Đokovića da ide na Olimpijske igre u Tokiju pošto je smatrao da je bolje za njega da se odmori.

Novak Đoković plasirao se u svoje prvo finale Olimpijskih igara u 37. godini, što je sanjao čitavu karijeru i danas od 14 časova protiv Karlosa Alkaraza imaće priliku da osvoji zlatnu medalju za Srbiju. Već je donio bronzu u svom prvom učešću 2008. godine u Pekingu, dok su ga od tada pratili samo pehovi na Olimpijskim igrama.

Dobro se sjećamo da je u "naletu snage" u Londonu završio na četvrtom mjestu, da bi ga u Riju već u prvom kolu zaustavio Huan Martin del Potro, za šta Đoković kaže da mu je jedan od najtežih poraza u karijeri. Na vrhuncu forme bio je i tokom 2021. godine u Tokiju, kada je već do tog turnira osvojio tri grend slem turnira, ali je opet stao u polufinalu protiv Zvereva. Ostao je i bez bronzane medalje na kraju, kako u singlu, tako i u miks-dublu gde je igrao sa Ninom Stojanović i činilo se da ga je pritisak "slomio", pošto je želio "zlatni slem" u istoj sezoni.

Njegov otac Srđan Đoković ispričao je tako u podkastu "Biznis Priče" da ne samo da je molio Novaka da ne igra miks-dubl u Tokiju, nego mu je čak savjetovao da ne ide na Olimpijske igre u Tokiju. Hrabrio ga je da poslije uzastopnog osvajanja Rolan Garosa i Vimbldona sačuva snagu, kako bi napao "kalendarski slem", ali Nole nije htio ni da čuje.

Ne zato što ne poštuje riječ svog oca, koji mu je davao najvažnije savjete na početku karijere i bodrio ga da postane ono što je danas, nego zato što je "pucao od želje" da za Srbiju donese zlatnu medalju. Kada je sve to smireno predočio svom ocu, i sam Srđan je ostao bez riječi shvativši o kakvom patrioti se radi, tako da mu je pružio bezrezervnu podršku i na kraju u potpunosti razumio zašto je morao u Tokio.

"Noks, ako ti nešto znači moje mišljenje, mislim da ni slučajno ne bi trebalo da ideš u Tokio. Dug je put, druga zona, nema gledalaca, opet bi morao da ideš u karantin. To jednostavno bez gledalaca nije Olimpijada. Voli te tata...", pročitao je Đoković senior svoju poruku u podkastu prije dvije godine i potom je pročitao Novakov odgovor: "Naravno da mi znači tvoje mišljenje, tata. Htio sam da uzmem tri-četiri dana da osjetim kako mi je tijelo. Ja se uvijek brzo oporavim, tako da to nije veliki problem. Patriotizam je mnogo jak u mom srcu i glavi, tata. Znaš me, kada je Srbija u pitanju, tu kidam i ne okrećem se".

Srđan Đoković je ispričao da je poslije ove prepiske sa Noletom ostao zatečen i da ga je podržao: "Nisam mogao da se smirim od uzbuđenja i od ponosa ko zna koliko vremena, jer je to izgovorio moj sin, a on je to naučio u svojoj kući, da je patriotizam iznad svega, da je Srbija naša majka koja nas je iznjedrila i da nema drugu opciju", poruka je Srđana Đokovića.

Zbog svega toga, Đoković nije imao dilemu ni da li će nastupiti na Olimpijskim igrama u Parizu i suze koje smo vidjeli na njegovom licu poslije plasmana u finale dovoljno govore koliko mu je značilo što Srbiji donosi medalju. Nadamo se da će to biti zlato, pošto svi dobro znamo koliko je Nole želio da dođe do njega, međutim neće biti lako protiv Karlosa Alkaraza, posebno kada se zna za problem sa koljenom.

"Ufff, teško je sada sabrati sve emocije. Peta Olimpijada, prvi put sam prebrodio polufinale, izgubio sam tri polufinala do sada. Neću da stajem ovdje, idem na zlato. Odmah da kažem svima, nisam se zadovoljio ovim. Moram da proslavim kako dolikuje. Obezbijedio sam medalju za Srbiju. Uvijek stavim najveći pritisak i očekivanja na sebe. Sve što sam do sada postigao, uvijek sam razmišljao o tome da nisam igrao u finalu Olimpijskih igara, da nisam donio Srbiji zlato ili srebro. Nadam se da sam obradovao navijače, nadam se zlatu", poručio je Nole poslije pobjede nad Musetijem za RTS.

