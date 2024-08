Novak je postao besmrtan i oborio novi rekord!

Novak Đoković postao je najstariji teniser koji je osvojio karijerni zlatni slem.

Novak Đoković je konačno uspio. Trud i rad se isplatio i 16 godina poslije srebra iz Pekinga stiglo je olimpijsko zlato u Parizu. Poslije drame i dva taj-brejka uspio je da slomi otpor Karlosa Alkaraza i da uzme ono što mu je do sada nedostajalo. I ne samo to, došao je do karijernog zlatnog slema.

Da pojasnimo, radi se o teniserima i teniserkama koji su u karijeri uspjeli da osvoje sva četiri grend slema i zlato na Olimpijskim igrama. Postao je peti kome je to pošlo za rukom, a prvi teniser koji je to učinio bez izgubljenog seta! Samo je Serena Vilijams uspjela to da učini bez izgubljenog seta.

Zvuči nestvarno i nevjerovatno, ali su samo još dvojica tenisera to učinila, Andre Agasi i Rafael Nadal. Od teniserki pored Serene je to uspjela Štefi Graf, zanimljivo je da su ona i Agasi u braku, tako da zajedno imaju dva karijerna zlatna slema. Interesantno je da je Nemica jedina u istoriji koja je to učinila u istoj sezoni što je zaista za svaku pohvalu.

Da krenemo od čovjeka koji je nama najvažniji. Posljednji koji je to uspio - Novak Đoković. Ušao je u istoriju, postao je besmrtan. Prvi grend slem osvojio je 2008. godine na Australijan openu kada je savladao Žoa-Vilfreda Congu. Prvu titulu na Vimbldonu uzeo je 2011. godine pobjedom protiv Rafael Nadala, a nekoliko mjeseci kasnije je u finalu US opena dobio ponovo Rafu. Na prvi trofej na Rolan Garosu čekao je sve do 2016. kada je savladao Endija Mareja.

Dakle, sada je do karijernog grend slema došao i za to mu je bilo potrebno 16 godina, od 2008. do 2024. godine. Toliko je prošlo od prvog grend slema do olimpijskog zlata.

Jedina koja je uspela da osvoji karijerni zlatni slem u istoj sezoni je Štefi Graf koja je to učinila 1988. godine. Na Australijan openu pobijedila je Kris Evert, na Rolan Garosu Natašu Zverevu, na Vimbldonu Martinu Navratilovu i na US Openu Gabrijelu Sabatini. Na Olimpijskim igrama u Seulu srušila je Sabatini.

Sve ovo je Njemica uspela da uradi sa 19 godina. Proslavila je rođendan 14. juna, tako da je pojedine turnire osvojila zvanično sa 18 godina...

Prvi teniser koji je uspio da osvoji karijerni grend slem je Andre Agasi. Na Vimbldonu 1992. je pobijedio Gorana Ivaniševića u finalu i uzeo prvi trofej. Onda je 1994. godine pobijedio Mihaela Štiha u finalu US opena, pa Pita Samprasa na Australijan oppenu 1995. godine. Na Olimpijskim igrama u Atlanti 1996. je dobio Serđa Brugeru u meču za zlato, a Rolan Garos je osvojio 1999. godine pobjedom protiv Andreja Medvedeva i to mu je jedina titula na pariskoj šljaci.

Dakle, do karijernog grend slema stigao je za sedam godina.

Postao je Rafael Nadal drugi teniser koji je uspio da osvoji karijerni zlatni slem i to sa 24 godine. Prvu grend slem titulu osvojio je 2005. na Rolan Garosu pobjedom protiv Marijana Puerte. Onda je 2008. na Vimbldonu pobijedio Rodžera Federera i par mjeseci kasnije je u finalu Olimpijskih igara u Pekingu pobijedio Fernanda Gonzalesa i osvojio zlato.

Prvu titulu na Australijan openu osvojio je 2009. pobjedom protiv Federera, pa je 2010. u finalu US opena pobijedio Novaka Đokovića. Dakle, za spomenuti uspjeh bilo mu je potrebno pet godina.

Posljednja kojoj je ovo pošlo za rukom je Serena Vilijams. Prvu grend slem titulu osvojila je 1999. godine na US openu pobjedom protiv martine Hingis. Potom je 20002. godine na Rolan Garosu i Vimbldonu pobijedila svoju sestru Venus, pa je sestru srušila i u finalu Australijan opena 2003. godine. Zlato u dublu osvajala je dva puta, ali je konačno zlato u singlu na Olimpijskim igrama osvojila u Londonu 2012. godine kada je lako i ubjedljivo dobila Mariju Šarapovu.

Dakle, za osvajanje karijernog zlatnog slema bilo joj je potrebno 13 godina. Zanimljivo je da je i u Londonu takođe osvojila zlato u dublu, sva tri zlata u igri parova uzela je sa sestrom Venus.

