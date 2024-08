"Proći će čitav vijek dok se ne pojavi čovjek kao on": Pitali smo vas da li je Đoković najbolji svih vremena

Pitali smo vas da li je Novak Đoković najbolji teniser svih vremena.

Novak Đoković je na Olimpijskim igrama u Parizu osvojio zlato pobijedivši Španca Karlosa Alkaraza. Ekipa portala MONDO pitala je građane da li je najbolji svih vremena i šta misle o njegovom uspehu.

"Za sada definitivno, nema ko drugi. Niko kao Nole, ali šta će biti u budućnosti ne znam. Možda Alkaraz bude kasnije, ali ovaj ga je zabiberio. Ono što je Nole uradio, zaista je fenomenalno. Energija u 37 godina, pa gdje to ima? Još nije kraj, vidjećeš, osvojiće još koji grend slem. Dobar dečko, majke mi, komunikativan je. Sa svima priča kao da nije šampion, ali u sebi se osjeća kao da je šampion. Ja volim Novaka. Kad je razvukao zastavu Srbije podigao je rejting cijeloj našoj naciji u svijetu", kazao nam je jedan građanin.

Drugi je takođe naveo da je ubjedljivo najbolji.

"Ima 24 grend slema i potpuno je zasluženo osvojio olimpijsko zlato. To mu je nedostajalo i potpuno zasluženo ga je osvojio. Jeste najbolji svih vremena i pošto je i Srbin, ja sam isto patriota kao i on, potpuno je zasluženo osvojio i svaka mu čast. Čovjek je sa povrijeđenim koljenom došao do olimpijskog zlata, skidam kapu. Nevjerovatno je koliko ima trofeja a ponaša se kao da ima jedan. Juče je plakao. Na prvom mjestu je kakav je čovjek i kako se ponaša, prvo to pa sve drugo", rekao je muškarac.

Jedna Beograđanka je isto kazala da je Novak Đoković definitivno najbolji.

"Mislim da je zaslužio uspjeh koji je postigao, ne samo u tenisu, nego je generalno sportista kog teško da će neko moći da dostigne", objasnila je djevojka.

Još jedan Beograđanin je naveo da je Novak Đoković definitivno najbolji teniser svih vremena.

"Poslije svih grend slemova koje je osvojio pridodao je i olimpijsko zlato. Veliki uspjeh za srpski tenis, nemam riječi. Novak Đoković je teniser kakav se jednom rađa u životu", rekao je.

Peti sagovornik je takođe rekao da je Novak najbolji svih vremena.

"Njegov uspjeh je očekivan. On je od malih nogu krenuo da se bavi tenisom i sve je postigao u životu. Mislim da će proći dosta godina i čitav vijek da se pojavi čovjek koji će da postigne takve rezultate", naveo je.