"Na to pitanje prvi put neću da odgovorim"! Novak Đoković: Imam 37 godina i hoću samo jedno!

Novak Đoković se obratio javnosti poslije spektakularnog slavlja u centru Pariza, pred Ajfelovom kulom

Izvor: RTS/Screenshot

Poslije spektakularne ceremonije u centru Pariza, pred Ajfelovom kulom, Novak Đoković je ogrnut u srpsku zastavu veoma uzbuđeno govorio o svemu što je doživio u posljednja 24 sata, koliko je olimpijski šampion.

Nakon što je otpozdravio hiljadama navijača i ljubitelja sporta, Novak je priznao kako se osjeća.

"Ovakvi događaji me samo još više iznenađuju. Nisam ovoliko ljudi očekivao, kada sam prihvatio, nisam znao koliko je ljudi ovdje, ima skoro 15.000 ljudi. Nevjerovatna atmosfera, energija... Emocije koje sam poslije pobjede doživio su neuporedive sa bilo čim što sam doživio u profesionalnoj karijeri. To raste, osjećam umor i iscrpljenost, a adrenalin je jako visok i dalje i ovo samo još pospješuje i doprinosi toj želji i volji da nastavim da slavim. Jedva čekam da budem među svojim narodom, pa da se nastavi."

Da li su mu Olimpijske igre produžile karijeru?

"Prvi put u životu ne želim da odgovaram na ta pitanja, već da uživam u trenutku, u ovom uspjehu. Vidio sam da je Simon Bajls zamolila medije da ne pitaju šta je sljedeće poslije osvajanja zlata na Olimpijskim igrama. Ovo sam čekao cijelog života, osvojio sam bronzu u Pekingu, nisam uspijevao da probijem polufinale poslije toga na Olimpijskim igrama, iako sam uvijek bio među favoritima. Sada sam to uspio sa 37 godina i samo mi je u glavi da uživam i da slavim."

Da li mu je pomoglo to što su njegovi najbliži bili uz njega sve vrijeme, supruga Jelena i djeca Stefan i Tara?

"Mnogo sam zahvalan što su tu, što su imali priliku da uživo sa mnom iskuse sve što sam iskusio na terenu i ovdje su bili danas, gledali su i nekoliko sportova zajedno sa nama. Olimpijske igre su nešto posebno, potpuno drugačjie od svega ostalog, na četiri godine nosiš svoju zastavu, to je vrhunac."

Bio je upitan i za izjavu Kris Evert da je Novak definitivno najveći svih vremena.

"Gode i laskaju riječi od takve legendarne šampionke, koja je obilježila eru našg sporta. Uvijek sam se trudio da dam maksimum na terenu, nekad to nije bilo dovoljno za olimpijske medalje na prethodnim Olimpijskim igrama, ali znam jedno - nikad se nisam predavao, pogotovo kada igram za Srbiju. Te inspiracije i motivacije ima napretek i ne morate da je tražite bilo gdje drugdje, bez obzira na to koliko imate godina. To je velika čast i privilegija, uzimajući u obzir sve sportiste i ljude koji su obilježili srpsku istoriju, koju svi veličamo, slavimo, kojih se sjećamo i koji su trasirali put svima nama. Hvala svima i slava Bogu."

Da li je spavao sa medaljom?

"Moja djeca su spavala sa medaljom, ovo su rijetki trenuci kada je kod mene, uglavnom je oni drže", nasmejio se Novak u Parizu.