"Samo lud čovjek je mogao to da kaže o Novaku!": Oglasio se Ivanišević, otkrio što još nije čestitao zlato

Goran Ivanišević presrećan zbog Novaka Đokovića i njegove titule na Olimpijskim igrama u Parizu.

Novak Đoković je osvojio toliko željenu zlatnu medalju na Olimpijskim igrama i to u trenutku kada su ga opet svi otpisali. Loše je krenulo u Australiji gdje je neočekivano zaustavljen u polufinalu, potom se rastao sa gotovo kompletnim timom, da bi se nadovezale i povreda na Rolan Garosu, pa nikad ubjedljiviji poraz u finalu Vimbldona protiv Karlosa Alkaraza.

To mu je davalo male šanse da dođe do zlata u Parizu, međutim baš kada je bilo najvažnije, Đoković je odigrao najbolji teniski meč u posljednje dve-tri sezone, pokazujući nivo tenisa zbog kog pada vilica. Mnogi su time bili iznenađeni, ali ne i njegov bivši trener Goran Ivanišević: "Samo lud čovjek je mogao da kaže da Novak nema taj nivo igre u sebi. Kada želi, onda nema veze ko je preko puta, niko ga ne može pobijediti", poručio je Ivanišević za "Sport Klub".

"Igrao je pametno. Bio je agresivan, vjerovao je u svaki udarac koji je udarao. Alkaraz udara jako, a Novak još jače, time ga je iznenadio i unervozio, pa je Karlos počinjao da griješi. Dobro je Nole i servirao. Ključ je unervoziti Alkaraza i natjerati ga na lake greške. To se desilo u taj brejku, ali to je zato što ga je Novak unervozio, što je Alkaraz znao da će biti kažnjen ako odigra kraće. To nije lako izvesti, ali Novak je tako mnogo želio", dodao je Ivanišević i kazao da to što se Nole "nije pojavio" u finalu Vimbldona ništa ne znači za jučerašnji meč, pošto je letio i "dobio bi da je bio još pet sati na terenu".

"Ljudi zaboravljaju da je ovo prvi put da igra finale Olimpijskih igara. Osjetio je da je to - to, i da to ne smije da propusti. Mada, koliko je lud, ne bih se čudio da igra i u Los Anđelesu", naglasio je "Zec".

U trenutku intervjua, Ivanišević se nije čuo još sa Đokovićem iz sasvim razumnih razloga, ali mu je poželio sreću pred finale: "Sada znam da ima mnogo ovih koji čestitaju, pričaćemo, polako", dodao je Ivanišević koji ističe da mu je izuzetno drago što je Nole ispunio svoj san.

"Još mu želim da uzme 25. slem, pa može u penziju, mada taj nikada neće u penziju. Može da nađe motivaciju. Nedostaje mu taj jedan slem da bude apsolutni rekorder (da prestigne Margaret Kort). Ovo će ga dignuti, osvojio je to što mu je oduvijek nedostajalo. Ovakvom igrom, favorit je na US openu. Vimbldon ne računam, to je čudo što je i došao u finale, čudo što je uopšte i igrao, ali ono u Australiji protiv Sinera, da li će se tako nešto desiti, da se ne pojavi na terenu - nemamo kristalnu kuglu, ali ako ovako bude motivisan, favorit je!", dodaje Ivanišević i zaključuje da je Đoković svakako u "pet najvećih sportista svih vremena" lagano.

Pogledajte i kako je izgledala proslava Novaka Đokovića u jednom pariskom restoranu sa prijateljima: