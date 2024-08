"Deda pljuvač" poslao Novaka u penziju prije 21 dana: Sad je morao javno da se ponizi!

Ispostavilo se da bivši teniser Adrijano Panata ne zna ništa o tenisu ni o Novaku Đokoviću, pošto je imao smjelosti da ga otpiše.

Novak Đoković osvojio je zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu za koju kaže da mu je najveći sportski uspjeh u karijeri. Na turniru na kome je pobijedio Nadala, Cicipasa i Alkaraza, bez izgubljenog seta, uz probleme sa koljenom, pokazao je još jednom da je najbolji na svijetu, ako je to neko zaboravio.

Među tom grupom ljudi svakako je čuveni italijanski teniser Adrijano Panata koji je prethodnih nekoliko mjeseci preuzeo palicu kao najveći "pljuvač" Novaka Đokovića. Navikli smo na to prvo od Matsa Vilandera, Bena Rotenberga i do skoro Nika Kirjosa, ali je Panata, kome su čak 74 godine, pokazao nevjerovatnu dozu "nefiltriranja" i počeo je da priča vrlo ružne stvari o Noletu. Uz to i netačne.

Nakon finala koje je dobio Nole, Panata se oglasio na svom Tviteru i priznao da je pogriješio: "Đoković je demonstrirao, ako je bilo ikakve potrebe, da je nevjerovatan šampion. Rekao sam da mislim da ne može da igra na tom nivou više, ali me je razuvjerio i zato moram da mu čestitam. Kapa dole!", napisao je Italijan.

Prije samo tri nedjelje, kada je Alkaraz silovito pobijedio Đokovića u finalu Vimbldona, upravo je Panata poručio da je to apsolutni kraj za Noleta:

"Alkaraz je odavno pokazao da je veoma jak teniser. Što se mene tiče, on i Siner su izjednačeni na prvom mjestu. Meni nije najjasnija logika da se za prvo mjesto gledaju rezultati iz poslednjih godinu dana. A, što se tiče Đokovića, mislim da nikada više neće pobijediti ni Alkaraza ni Sinera", poručio je Panata za "Korijere delo Sport".

"Đoković je došao do finala tako što je pobijedio Runea, koji je u stvari pobijedio sam sebe. A, moram da priznam da me prevario nivoom igre protiv Muzetija. Ipak, protiv Alkaraza se vidjela velika razlika", dodao je Panata koji je bio i te kako u krivu samo 21 dan kasnije.

Uz sve to, Panata je "slao Đokovića u penziju" riječima da njegov zemljak Janik Siner nadolazi, međutim nismo ga vidjeli na Olimpijskim igrama u Parizu: "Ako Siner dobije Đokovića još dva-tri puta u 2024. godini, onda će to da bude noćna mora za Novaka. To će da ga 'pogura' ka penziji", poručio je Italijan koji očigledno ne razumije dovoljno dobro njegovu veličinu i ne podnosi ga iz nekog razloga, ali kao što kaže Ivanišević tek će da ih nervira.

Pogledajte i kako je izgledalo slavlje Novaka Đokovića u jednom restoranu u Parizu:

