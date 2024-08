Srbija igra meč generacije i ništa drugo nije bitno: Olimpijske igre za ove momke tek sada počinju - u četvrtfinalu

Vaterpolisti Srbije imaju pred sobom ogroman izazov - meč protiv Grčke za polufinale Olimpijskih igara.

Izvor: Vedran Galijas / imago sportfotodienst / Profimedia

Vaterpolo reprezentacija Srbije u srijedu od 15.35 časova igraju meč generacije - četvrtfinale Olimpijskih igara u Parizu protiv Grčke. Tim Uroša Stevanovića mučio se od Tokija 2021. da prođe ovu fazu takmičenja i samo jednom je uspio u tome, na Svjetskom prvenstvu u Fukuoki, i tada je izgubio glatko - upravo od Grčke.

Reprezentacija Srbije plasirala se u četvrtfinale pobjedama protiv Japana i Francuse, kao četvroplasirana u svojoj grupi, dok je Grčka u svojoj bila prva.

"Potpuna je zabluda da je Srbija dobila lakog protivnika. Ništa Grčka nije slabija od Hrvatske ili Italije, riječ je o rivalu kojeg je Srbija pobijedila u finalu Olimpijskih igara u Tokiju, sastavu koji je u Fukuoki na SP osvojio srebrnu medalju i konačno timu koji poslije 2021. ima daleko više uspeha u međusobnim duelima. Grčka je pobijedila Srbiju dva puta na svjetskom i jednom na evropskom prvenstvu", navedeno je na sajtu Vaterpolo saveza Srbije.

Aduti Grčke su odlični golman Zerdevas, zatim sjajni igrači Kakarakis, Argiropulos, Papanastasiju, Skumpakis, Vlahopulos, Funtili, Genidunjas... Selektor Vlahos od 2015. vodi reprezentaciju i sa njom je ostvario najbolje rezultate u istoriji grčkog vaterpola.

Reprezentativac Srbije Radomir Drašović svestan je težine i veličine izazova, ali najavljuje borbu, kao i svi u timu dvostrukog uzastopnog - aktuelnog olimpijskog šampiona. "Znamo kako smo došli do ovdje. Sada slijede utakmice u kojima uopšte nije bitno ko je sa druge strane. Bitno je jedino da daš sve od sebe, igraš do posljednjeg atoma snage. Nema priče, moramo da budemo koncentrisani, fokusirani i spremni na sve. Ako to uradimo onda možemo sa svakim da igraš. A kada igraš utakmicu koja može da te uvede u borbu za medalju jasno je da ćemo učiniti sve da pobijedimo".

Srbija je igrala sa oscilacijama na turniru. Prvi cilj je ispunjen plasmanom u četvrtfinale. Predstoje još tri utakmice za konačan plasman na turniru. "Sve što je bilo u Parizu se zaboravlja. Pravi turnir tek sada počinje i moramo da odigramo bolje nego protiv Mađarske", kaže selektor Uroš Stevanović.