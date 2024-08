Uskoro ID broj RS BiH i rješavanje duga bivšem selektoru "zmajeva" Ivici Obrvanu?

Sudeći po izjavi v.d. generalnog sekretara Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine Nedima Arnautovića, pitanje dugovanja bivšem selektoru "zmajeva" Ivici Obrvanu će uskoro biti riješeno.

Izvor: Promo/Rukometni savez BiH

U prostorijama Vlade Federacije BiH u srijedu je održan sastanak kojem su prisustvovali premijer Nermin Nikšić, zamjenik premijera Vojin Mijatović, dok je u ime vlasti na nivou BiH prisutan bio ministar spoljnih poslova BiH Elmedin Konaković, te Amel Kovačević, direktor kompanije "BH Telekom".

Rukometni savez BiH je na sastanku predstavljao v.d. generalnog sekretara Nedim Arnautović.

"Raduje činjenica da je Vlada Federacije pokrenula jedno sistemsko rješenje finansiranja reprezentativnog sporta i to iz dobiti javnih preduzeća. Ovo je prvi put nakon dugo vremena da će savezi imati osnovni budžet što će uveliko olakšati rad saveza. Ono što posebno raduje je da su iz Vlade FBiH poručili da će se punim kapacitetom staviti na raspolaganje kada je u pitanju rješenje suštinskog problema BiH rukometa - a to je taj formalno pravni status, odnosno ID broj i vrlo brzo ćemo na tom polju poduzeti konkretne korake, a jedino takvo rješenje obećava bolje sutra. Obećana sredstva bi trebala biti realizovana do kraja ovog mjeseca, što u konačnici znači i rješenje problema Obrvan, odosno izbjegavanje suspenzije. Želim da izrazim zahvalnost premijeru Nikšiću, ministrima Konakoviću i Mijatoviću, kao i kompletnoj Vladi Federacije u nadi da ćemo konačno moći da se bavimo sportom, ne razmisljajući o stvarima o kojima sportisti uređenih država ne razmišljaju", izjavio je Arnautović.

Podsjetimo, Rukometnom savezu BiH prijeti suspenzija, ako do 15. avgusta ne uplati 138.812,18 evra troškova u sporu sa bivšim selektorom "zmajeva", koji je vodio tim na Evropsko prvenstvo u Slovačku i Mađarsku, prije nego što je u martu 2022. napustio selektorsku funkciju, zbog dugovanja.

Potom je podnio tužbeni zahtjev EHF-u za isplatu duga iz preostalog dijela ugovora, a sada je na red došla i naplata.

Premijer Nermin Nikšić je poslije sastanka istakao da je sport važan i da će se Vlada FBiH odreći dijela primanja u korist sportskih saveza.

"Naši nacionalni, državni savezi i sportisti su važni i brinućemo o njima isto onako kao što navijamo za njih na takmičenjima. Vlada Federacije BiH odreći će se dijela dobiti od javnih preduzeća u svrhu finansiranja Fudbalskog, Košarkaškog, Rukometnog, Odbojkaškog, te Saveza sjedeće odbojke BiH. Dogovorili smo to već sa Upravom BH Telekoma zahvaljujući uspješnom poslovanju ovog preduzeća te da na taj način značajan dio sredstava izdvojimo za sport i kinematografiju. Naši sportski savezi imaće tako veliku finansijsku podršku. To će omogućiti lakše vođenje i rasterećenje saveza od obaveza, a kako bi se mogli posvetiti učešću na velikim takmičenjima i donošenju sportskih rezultata koje svi želimo", poručio je Nikšić.

Kako je najavljeno, nakon današnjeg sastanka uslijediće i donošenje neophodnih odluka, a potom i potpisivanje ugovora sa svih pet saveza o dodjeli ove značajne finansijske podrške Vlade FBiH.

