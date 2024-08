Lijepa Ana ostavila najboljeg na svijetu? Povukao se sa Olimpijskih igara, a sad je ostavio sve u šoku

Izgleda da su Janik Siner i Ana Kalinskaja raskinuli...

Izvor: annakalinskaya78/Instagram/Eurosport 1/printscreen

Izgleda da je već puklo između Janika Sinera i Ane Kalinskaje! Italijanski teniser i ruska teniserka potvrdili su da su zajedno tokom Rolan Garosa i samo četiri mjeseca kasnije djeluje da je sve gotovo. Bar ako je suditi po potezima sa društvenih mreža.

Fanovi su ih razotrkili, tačnije primijetili su jedan veoma sumnjiv detalj. Oni više ne prate jedno drugo na društvenim mrežama. Djeluje da to nije slučajnost. Posebno poslije svega što se dogodilo u prethodnom periodu kada su poslije zajedničkog odmora i fotografija koje su isplivale sa plaže oboje imali određene zdravstvene probleme.

Siner je zbog toga otkazao učešće na Olimpijskim igrama, pa je onda saopštio da igra u Torontu, dok se Ana povukla usred meča sa Amandom Anisimovom, navodno zbog toplotnog udara. Da li je to razlog ili nešto drugo, verovatno će se znati u narednom periodu. Pogledajte i kako ona izgleda:

Već je počelo da se spekuliše da je došlo do svađe između njih baš o toj temi i da su prema nagađanjima jedno drugo krivili za prenošenje virusa i zdravstvene probleme. Opet, sve to je na nivou spekulacija, ali to što ne prate više jedno drugo na društvenim mrežama definitivno ne djeluje dobro.

O njihovoj vezi Janik nije želeo da priča ni ranije, ali je odgovorio na to pitanje na jednoj konferenciji na Rolan Garosu. "Znate da ne volim da pričam o svom privatnom životu toliko. Da, tačno je. U vezi sam sa Anom", rekao je Siner tada. Izgleda da su se stvari od tada promijenile...