Kapiten srpske selekcije u vaterpolu Nikola Jakšić istakao je da je poraz košarkaša od SAD nadahnuo tim da dođe do pobjede.

Izvor: YouTube/ALESTO/MN Press

Srpski vaterpolisti su se opet vratili sa zlatom oko vrata sa Olimpijskih igara! Kapiten Nikola Jakšić predvodio je srpski tim na turniru punom uspona i padova do konačne medalje! Nakon velike utakmice u četvrfinalu sa Grčkom sastali su se sa Sjedinjenim Američkim Državama u polufinalu, a taj meč se desio samo nekoliko dana nakon duela košarkaša sa Amerikom. Poslije nekih spornih sudijskih odluka poraženi su košarkaši, što je inspirisalo vaterpoliste!

"Najviše nas je iznerviralo kad smo izgubili od Amerike u košarci, rekli smo - sutra ćemo da ih razvalimo, neće im pomoći ni Bog otac, samo zbog onoga što je bilo i kako smo izgubili, jer smo se jako iznervirali", rekao je Nikola Jakšić u "Alesto" podkastu.

Istakao je da je tim bio jako fokusiran na samom meču, ali to se jako lako vidjelo i sa strane. Jednostavno srpska odbrana je postala potpuno drugačija, a u napadu je već i ranije imao ko da povuče.

"Naravno, sve gledaš, pratiš, ali imamo nas 13 i svi spoljni faktori su van tog kruga. Na nekoga utiče malo, na nekoga više, a na nekoga ne utiče uopšte. Mislim da su svi bili fokusirani i da se to vidjelo i u bazenu. Tih sat vremena u bazenu samo protivnik i nas 13 i niko drugi", dodao je on.

Vidi opis "Kad smo vidjeli šta je bilo u košarci, rekli smo - razvalićemo Ameriku!" Vaterpolisti Srbije pobjesnili zbog nepravde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 10 10 / 10

Ni na vaterpolu, kao ni na košarci sudije nisu bile na našoj strani, A Jakšić je istakao da ga to uopšte ne čudi, jer je često takav odnos i u drugim sportovima. Uostalom vidjeli smo kako su prošli pojedini srpski sportisti u Parizu i na ostalim borilištima u Francuskoj.

"U toj utakmici je na početku bio odnos isključenja 8-1 za Ameriku, bilo je nešto katastrofa, a završilo se na kraju 18-8. Nismo imali suđenje ni kad smo bili na vrhuncu, ni kad smo bili 'dole', to neću da komentarišem, to vide i ljudi van bazena. Nije da nas ne vole samo u vaterpolu, već i u ostalim sportovima, vidjeli ste u košarci, u polufinalu, da li je to rvanje, veslanje... Možda sam ja tu previše subjektivan jer sam to osjetio previše puta na svojoj koži", rekao je Nikola Jakšić.

Nikola Jakšić Izvor: YouTube/ALESTO

Što se samog meča polufinala tiče, ističe kapiten "delfina" da je razlika u klasi bila jasna, ali da je suđenje doprinijelo da meč bude koliko-toliko neizvjestan. A kada je došlo finale sa Hrvatima srpski tim je još više zablistao.

"Kada si na tom nivou, pokazali smo da bez obzira što je tako bilo, da što se tiče Amerike, oni nisu bili u priči. Da smo imali normalno suđenje, dobili bismo ih sedam. To je moje iskreno mišljenje. Ali da ne pričam kako bi bilo, prezadovoljan sam jer smo u polufinalu primili samo šest golova, sa vrhunskom odbranom, plivanjem, sa 18 igrača manje... Nemam jednu zamjerku. I onda dođe utakmica sa Hrvatskom u finalu i ti budeš još bolji. E, to mi je bilo... Kraj. U prvoj četvrtini sam vidio kod svakog da ako možemo da ih dobijemo 10, da ćemo ih dobiti 15. Naravno, to je finale, utakmica, sve stoji, opustiš se, ali dok Ćule nije dao onaj gol za tri razlike do kraja... Igralo se od početka, do kraja, svi. Taj mentalni sklop nam je donio zlatnu medalju", završio je kapiten Srbije.

(MONDO)

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:19 Vaterpolo Srbija Mađarska Marko Radulović penal Izvor: RTS Izvor: RTS

(MONDO)