Novak isprozivao ATP i WTA: Sramota! Svi vide šta se dešava, samo smo mi u mraku

Novak Đoković nije štedio WTA i ATP kada je u pitanju reforma koju želi da vidi.

Izvor: Kurir/Dado Đilas

Novak Đoković se oglasio i to zbog meča koji je odigran u četvrtak! Britanac Džek Drejper savladao je Stefanosa Cicipasa 4:6, 6:4, 7:5, a jedan potez sa tog meča naljutio je Cicipasa, ali pogotovo Novaka. Godinama se najbolji teniser ikada bori za to da teniseri imaju bolje uslove na ATP i WTA turu, da se tenis reformiše i sada ga je jedna situacija razgnjevila.

Vidjelo se na snimku da je Džek Drejper dva puta pipnuo lopticu reketom i tako je prebacio, što je imalo itekako uticaja na rezultat cijelog meča. Sada je Đoković digao glas i istakao je da ne može da vjeruje da se i dalje ne koristi neka vrsta VAR-a u tenisu.

"Sramota je što nemamo ponovljene video snimke ovakvih situacija na terenu. Ono što je još smješnije je da nemamo pravilo koje dozvoljava sudiji u stolici da promijeni prvobitnu odluku prema video analizi koja se dešava van terena. Svi koji gledaju na TV-u vide šta se desilo na ponovljenom snimku, samo su igrači na terenu u mraku i ne znaju ishod. Imamo "Oko sokolovo" za udarce oko linije, živimo u naprednom XXI veku. Molim ATP i WTA da se pobrinu da se ovakve budalaštine ne dešavaju", napisao je Novak. Pogledajte tu situaciju:

Novak ne igra u Sinsinatiju i čeka US Open da se vrati na teren, ali mora da prati šta se dešava u Americi. Karlos Alkaraz je ispao na startu turnira i to znači da nije uspio da prestigne Novaka na drugom mjestu ATP liste, ali sa druge strane problem mu stvara Aleksander Zverev. On može da ga prestigne ako osvoji turnir, a za sada je stigao u polufinale u kome ga čeka Janik Siner.

