Novak Đoković se oglasio zbog velikog hrišćanskog praznika: Objavio jednu fotografiju

Novak Đoković se oglasio na društvenim mrežama zbog Preobraženja.

Novak Đoković hoće titulu na US openu. Počeo je sa pripremama za posljednji grend slem sezone i prije svega toga odlučio je da se oglasi na društvenim mrežama. Razlog nije bio teniske prirode, već se javio zbog velikog hrišćanskog praznika - Preobraženja.

On je na svom Instagram nalogu objavio ikonu "Preobraženje Gospodnje" i uz to stavio tri emotikona koja predstavljaju molitvu. Bilo je to dovoljno da svi shvate o čemu se radi i zašto je to napisao.

Preobraženje Gospodnje jedan je od veliki Hristovih praznika kada, prema narodnom predanju, zorom počinju da se preobražavaju i gora i voda i to najavljuje skoru jesen. Prema hrišćanskom učenju Preobraženje je trenutak kada se Hristos na gori Tavor pred apostolima preobrazio i zasjao kao sunčeva svjetlost, a uz njega su se pojavili starozavjetni proroci Mojsije i Ilija.

Tako se božanska priroda sina Božjeg učinila vidljivom. Preobraženje, koje se u Pravoslavlju ubraja u 12 velikih Hristovih praznika, slavi se na Istoku od sedmog vijeka. Zapadna crkva unijela ga je u svoj kalendar tek 1457. godine

