I dalje upitan nastup Borca m:tel na "Svesrpskom kupu", Milorad Dodik uplatio 150.000 KM za organizaciju

Poznati su svi termini utakmica koji će biti odigrani na Svesrpskom kupu za rukometaše i rukometašice, ali je nastup Rukometnog kluba Borac m:tel i dalje pod znakom pitanja.

Izvor: MONDO/RK Borac

Crveno-plavi rukometaši otkazali su sve pripremne mečeve, uključujući i "Svesrpski kup", ali ukoliko se desi preokret pa izabranici Irfana Smajlagića ipak budu igrali, polufinale protiv dobojske Sloge je zakazano ta 12. septembar s početkom u 17.45 časova.

Nakon njih na parket dvorane "Borik" izaći će rukometaši novosadske Vojvodine i beogradskog Partizana (20.15 časova) i ovaj duel računaće se i za Superkup Srbije.

Dan kasnije, 13. septembra, od 17.45 časova biće odigrano finale "Svesrpskog kupa" za rukometašice u kojem će se sastati ŽRK Borac (Banjaluka) i ŽRK Crvena zvezda (Beograd). Od 20.15 časova je predviđeno muško finale, a treba istaći da će sve utakmice direktno prenositi Radio-televizija Republike Srpske na svom prvom programu.

Predsjednika Rukometnog saveza Republike Srpske Marinko Umičević istakao je da će ljubitelji rukometa u Banjaluci i Republici Srpskoj uživati u kvalitetnim utakmicama, a na sve mečeve je slobodan ulaz.

On je izrazio nadu i uvjerenje da će Borac m:tel ipak igrati na "Svesrpskom kupu".

"Nadam se i dalje da će igrati, jer kakav je to 'Svesrpski kup' bez Borca?! Zvali su me ljudi iz Srbije da pitaju o čemu se radi, rekao sam da imamo problema i da ih ne krijemo, ali da će se to riješiti, jer sam po prirodi optimista", dodao je Umičević.

Pokrovitelj takmičenja je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, a kako je istakao Umičević, već je uplatio novac na račun Rukometnog saveza RS.

"Velika stvar je što je pokrovitelj predsjednik Milorad Dodik, koji je na račun saveza već uplatio 150 hiljada maraka. Koristim priliku da mu se najiskrenije zahvalim, i sigurno je da bez njega ne bismo mogli organizovati ovaj rukometni spektakl na kojem očekujemo da konačno pobijedi neko od naših timova", zaključio je Umičević uz napomenu da je dosad ovaj turnir u muškoj konkurenciji osvajala samo novosadska Vojvodina, dok je kod djevojaka dva puta trofej podizala Jagodina i jednom Železničar iz Inđije.

