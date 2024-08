Na turnirima su pomagali Federeru, evo i kako! Saša prvi put otkrio javnu tajnu o Švajcarcu

Njemački teniser Aleksander Zverev rekao je da je Švajcarac bio favorizovan na pojedinim turnirima.

Izvor: Profimedia

Njemački teniser Aleksander Zverev iznio je optužbu da su Rodžeru Federeru svojevremeno pomagali organizatori turnira, adaptirajući terene tako da budu što brži. Olimpijski šampion iz Tokija otvoreno je govorio o tome u razgovoru za "Tenis čanel" tokom turnira u Sinsinatiju (12-19. avgust).

"Ja i dalje koristim staromodne rekete, igram sa veoma teškim reketom, za razliku od nekih mlađih tenisera, koji to više ne rade, pa zato imaju mnogo brži zamah od mene", kazao je Nijemac.

"Ipak, kada lopta dođe u pravom ritmu, mislim da vam teži reketi pomažu, pa je i to jedan od razloga zbog kojih i dalje igram sa takvim. Ja sam iz generacije od prije 10 godina, ili od prije pet-šest godina, kada smo imali neke zaista brze betonske terene. Posebno dok je Rodžer i dalje igrao. Naravno, organizatori turnira voljeli su da on ode što dalje, pa su pravili neke veoma brze terene", objasnio je finalista Rolan Garosa i US opena.

"Zbog svega toga, možda sam malo naviknutiji od mlađih generacija, ali i dalje je potrebno da se naprave neka prilagođavanja", dodao je četvrti nosilac US ppena koji je u toku.

Kada već govorimo o grend slemu u Njujorku, Rodžer Federer osvajao ga je pet puta, mada posljednji put 2008, kada je podigao peti put uzastopno trofej, i nikad poslije toga.