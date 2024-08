"Treba mu nadmetanje kao sa Rafom i Rodžerom": Muratoglu pričao o Novaku

Proslavljeni teniski trener, Patrik Muratoglu, dao je svoj komentar o Đokovićevom podvigu i trenutnoj situaciji u tenisu.

Muratoglu je dosta govorio o Novakovoj motivaciji. „Novak može da igra još tri ili četiri godine na najvišem nivou. Ali ono što je sada bitno, to je pitanje njegove motivacije. Mislim da je imao mnogo problema sa njom prije Olimpijskih igara. Svi su osjećali da Rafa odlazi. I Novak je to osjetio. Naravno, to je bio snažan udar na njegovu motivaciju. Poslije toga se Nadal odlično vratio na šljaku, njegov nivo je bio dobar i to je dalo ekstra motiv Novaku“, rekao je Muratoglu.