Novaka pitali ko je bolji - Nadal ili Federer?

Novaka Đokovića upitali su 2021. ko je bolji teniser - Federer ili Nadal - na šta je i samog sebe "ubacio" u konverzaciju i vrlo lijepo govorio o dvojici rivala. Nešto što njih dvojica izbjegavaju o njemu, čime ih je i te kako postidio.

Novak Đoković je najbolji teniser svih vremena, što nikada nećete čuti iz usta Rodžera Federera ili Rafaela Nadala, međutim ni od samog Noleta. Odlučio je da na tu temu više ne govori, da prepusti javnom mnjenju da odluči kako želi i poštuje svačiji izbor, iako su sada apsolutno svi argumenti na njegovoj strani - grend slem titule, mastersi, broj nedjelja na vrhu ATP, međusobni skor sa njima dvojicom, pa čak je tu sada i zlatna medalja sa Olimpijskih igara u Parizu.

Međutim, pamtimo dane kada je Federer bio u prednosti, jedno vrijeme i Nadal, ali pred US Open 2021. godine desila se sjajna situacija, da su sva trojica bila izjednačena sa po 20 grend slem titula. Priče o "najvećem ikada" postajale su sve intenzivnije, a iako su i sami teniseri bili umorni od njih, vjeruju da je to donosilo popularnost tenisu.

Tako je i Novak Đoković, nakon pobjede nad Tarikom Griksporom za plasman u treće kolo US Opena 2021. godine, izašao pred medije vrlo nervozan pošto se na tom meču "obračunavao" sa jednim navijačem koji ga je čitav meč provocirao. Nakon serije pitanja na tu temu, Đoković je taman mislio da je "predahnuo", a zatim je stiglo pitanje o Federeru i Nadalu. Ali, iz pomalo drugačijeg ugla nešto što smo navikli.

"Hteo bih direktno da vas pitam - ko je bolji Federer ili Nadal, kada bi igrali na nekoj neutralnoj podlozi?", glasilo je pitanje na koje se Nole prvo začudio i ponovoio da vidi da li je dobro razumio.

"Ko je bolji od njih dvojice? Na neutralnoj podlozi? Uh, šta je to, da li je to led, voda, šta je ha-ha...", rekao je Novak i počeo da se smije: "Jedna od najboljih stvari koju sam vidio u tenisu je kada su igrali na terenu gdje je jedan na travi, drugi na šljaci. Ko god je to smislio je genije. Uživao sam u tome kao teniski navijač. Dakle, ko god je pobijedio taj meč, taj bi bio moj odgovor na tvoje pitanje", dodao je Nole uz karakterističan osmijeh na licu, pomislivši da se "izvukao".

"Teško je reći ko je bolji, zato što nas trojica smo skroz drugačiji. Imamo drugačiji stil, drugačije putovanje do toga kako smo stigli do današnjeg trenutka u karijeri, sva trojica smo imali mnogo uspjeha, neki više na jednoj, neki više na drugoj podlozi, stalno dijelimo komplimente jednim drugima i to rivalstvo velike trojke je fenomenalno za naš sport. Što se više priča o tome, o nama trojici, o tome ko je najbolji na svijetu, to je dobro za naš sport. Nadam se da će ljudi i dalje pričati o tome", dodao je Nole koji je ubacivanjem i samog sebe u ovu konverzaciju, pokazao šta misli o ovom pitanju.

I dok je Đoković uvijek biranim riječima govorio o Nadalu i Federeru, i nikad ih nije zaboravljao u svojim izjavama, mediji su uvijek pravili okruženje u kojem je trka za najboljeg ikada - trka udvoje. To nije slučaj od 2011. godine i dugo je trebalo Noletu da se uopšte stavi u istu ravan sa njima dvojicom, kako zbog medija, tako i zbog njih dvojice.

Pamtimo kako je Federer pokušavao da "spusti" Đokovića u očima javnosti, pričao je uvijek o slučajnostima kojima dobija mečeve i kritikovao ga da lažira povrede, dok je i Nadal imao "otrovne strelice" upućene prema Noletu. I ne samo "Bik sa Majorke", vješto je to radio i njegov ujak i trener Toni Nadal, koji je poput trbuhozborca "peckao" Đokovića preko medija kada god je to bilo potrebno. Ali, sve je to bilo uzalud.

Uprkos svim spletkama, Nole je na najljepši mogući način govorio o svojim rivalima, pa čak i sada kada može da ih "izbriše" iz istorije i kaže - pričajte samo o meni kada sam najveći. Ali, takve stvari mu ne padaju na pamet... Nije ni Rafa, nije ni Federer.

Zato je Nole i najveći.

DA LI SE NOVAK DRUŽI SA NADALOM I FEDEREROM?

"Volio bih, zaista bih volio da budem prijatelj sa njima. Mislim, znam da se sigurno nismo slagali tako dobro tokom naših karijera van terena. Nismo prijatelji jer, znate, mi smo rivali i jako je teško da kao takmičari budemo bliski i delimo između sebe neke stvari kao što su detalji o ličnom životu, to kako se osjećam.... Jer to može da se iskoristi protiv tebe kasnije", iskreno je poručio Đoković prošle godine, istakavši da je Nadal i dalje njegov najveći rival - dok god igra tenis.

"Ipak, mi smo dijelili pozornicu toliko godina i ja mislim da tu postoji najveće moguće poštovanje. Makar sa moje strane prema njima. Tako da se nadam da jednom kada zavjese padnu postanemo prijatelji. Da ćemo moći da sjednemo i da se prisjećamo uspomena. Mislim da bi to bilo fantastično", naglasio je srpski as.

