Evo kad Novak saznaje rivale na US Openu!

Novak Đoković će uskoro saznati rivale na US Openu.

Izvor: PA Images / Alamy / Alamy / Prof

Novak Đoković će ostati na drugom mjestu ATP liste do početka US Opena poslije poraza Karlosa Alkaraza i Aleksa Zvereva u Sinsinatiju. Iako je od ponedjeljka izgubio 1.000 bodova na ATP listi on je ostao drugi sa 7.460 bodova, 100 više od Alkaraza i 425 više od Zvereva. A sada zna i kada će saznati rivale.

Posljednji grend slem u sezoni kreće sa glavnim žrebom od 26. avgusta, kvalifikacije su već odavno počele, a žrijeb na kome će Novak i ostali saznati rivale biće održan u četvrtak 22. avgusta. Žrijeb je zakazan za podne po lokalnom vremenu, što znači da će po srednjoevrpskom to biti oko 18 časova.

Zapravo je Novak Đoković svoj posljednji 24. grend slem osvojio prošle godine pobjedom nad Danilom Medvedevom u finalu US Opena. To mu je bio četvrti trofej na "Artur Ešu" i sada ide po peti, a jedino što je sigurno je da neće moći da se sastane sa Janikom Sinerom do finala i sa Karlosom Alkarazom i Aleksom Zverevom do polufinala.

Osim najboljeg tenisera u istoriji u žrijebu će biti Miomir Kecmanović, Laslo Đere i Dušan Lajović, dok se Hamad Međedović bori za plasman kroz kvalifikacije.

