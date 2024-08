Ameri uhvatili Đokovića na djelu, zbog ove namirnice je nepobjediv

Novak Đoković ne počinje mečeve bez ove namirnice, napravio je haos na Rolan Garosu kada je nije bilo.

Novak Đoković je ponovo sjajno odigrao na najvećoj sceni, sada je u prvom kolu US Openasavladao Radua Albota. Bilo je 6:2, 6:2, 6:4 protiv iskusnog 35-godišnjeg Moldavca. Dugo je čekao Đoković da njegov meč počne, tek oko 3:45 po našem vremenu je započeo duel, a kada je savladao Albota otkucala je ponoć.

Bunio se Novak zbog toga što je morao da igra tako kasno, ali je očigledno imao snage da u punom ritmu odigra meč i lagano pobijedi. Jedan od razloga za to jeste činjenica da je odmarao poslije Olimpijskih igara i da nije igrao sve do Njujorka, a jedan se krije i u njegovoj ishrani i brizi o tijelu. Sada je ponovo "uhvaćen" kako jede urme tokom pauza između gemova, a i sam je poslije meča Džejmsu Blejku otkrio da toliko dugo traje baš zato što pazi šta jede i kako živi.

"Nema jedna riječ ili tajna koja bi to opisala, mislim da je to samo način života i prilaska stvarima. Imao sam sreće u životu da budem okružen pasioniranim znalcima, ljudima koji su željeli da podijele sa mnom i rano su me naučili šta je prevencija, šta znači istezanje, zagrijavanje i sve što sam radio radi dugovječnosti. Sve što si radio tokom života će ti se vratiti u karijeri. Tijelo je jedan dio, a mentalitet je druga stvar i moraš da nađeš ravnotežu između ta dva. I dalje uživam da se borim, da se takmičim. Ovaj sport mi je dao toliko i ja nastavljam da igram", rekao je Novak Đoković.

ZBOG URMI NAPRAVIO ŠOU

Izvor: YouTube/Simnett Nutrition/Profimedia/Tennis Australia

Pričao je dosta puta o tome koliko voli urme Novak, a napravio je šou na Rolan Garosu kada ih je pomenuo. Poslije pobjede nad Lorencom Musetijem žalio se na organizatore i istakao da nikako ne može da ih natjera da mu donesu urme! "Banane, urme i voda, ja stvarno ne shvatam, svaki meč isto. Dogovorimo se, a oni i dalje ne razumiju. Donesu mi jabuku. Kakva jabuka, čovječe. Onda nađem krušku, nema urme. Pa mi donose neke magnete, ma, svašta nešto", rekao je tada Novak okupljenim novinarima i sve nasmijao.

ZAŠTO BAŠ URME?

Izvor: Shutterstock

Urme su voće čija su ljekovita svojstva nadaleko poznata. "Tri urme sadrže oko 18 odsto dnevne vrijednosti vlakana, što je važno za normalno funkcionisanje gastrointestinalnog trakta“, kaže je dr Sintija Sas, specijalista za zdravu ishranu. Sadrže kalijum koji je koristan u varenju, kod zaustavljenja dijareje, pomažu da se obnovi crevna flora i pomažu da se hrana lakše svari. Stimulišu i "lijena crijeva", ali regulišu i tjelesnu težinu. Zbog velikog udjela hranljivih materija one izazivaju osjećaj sitosti, što sigurno pomaže Novaku kod dugih i iscrpljujućih mečeva.

Takođe samo nekoliko urmi su dovoljne da se unese dovoljno šećera, koji daje energiju pri ovakvim duelima. Urme nemaju holesterol, a 3.000 kalorija se sadrži u kilogramu urmi. Zato se koriste da snize holesterol i da se spriječe krvne ugruške. Preporučuju se i za jačanje srca, kao i za smanjivanje visokog krvnog pritiska. Sadrže jako malo natrijuma, a mnogo kalijuma i podižu izdržljivost pošto sadrže veliki broj vitamina i minerala. Takođe imaju prirodne antiksidanse koji imajuu antiinflamatorna svojstva.

I dok neki teniseri na ATP turu imaju problema pred ovaj US Open zato što koriste neka nedozvoljena sredstva, Novak Đoković nastavlja da dominira i to uz pomoć mnogo rada, ali i posebne dijete u kojoj baš urme imaju ključnu ulogu.