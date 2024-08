Đoković odmah zaratio sa US Openom: Govori jedno te isto, ovo se više neće ponoviti

Novak Đoković je odlučan u tome da organizatorima US Opena stavi do znanja da ne želi da igra tenis do ponoći.

Izvor: YouTube/US Open Championships/Screenshot

Novak Đoković je rutinski savladao Radua Albota u prvom kolu US Opena, a nakon meča se odmah žalio na termin. Kada je pobijedio, podijelio nekoliko loptica, sat je otkucao 12 časova. U ponoć je razgovarao sa Džejmsom Blejkom na terenu i požalio se da je meč završen jako kasno, a zatim je to ponovio i na konferenciji za medije. Nije problem da igra večernje termine, ali ako se meč završi poslije ponoći, to jeste problem.

"Ne mislim da mi pomaže starenje! Kada igram kasno, vidim da mi je ljestvica malo niže. Mislio sam da ću da izađem ranije, vidio sam da Stivens ima set i dva brejka prednosti, ali se produžilo na još dva sata. Volim noćni termin, ali da se počne u neko normalno vrijeme", naglasio je Novak.

Pomenuo je i svoje muke sa servisom, pošto je na ovom meču ubacio jedva 46 odsto prvog servisa i imao je deset duplih grešaka. Ipak, smatra da je dobro startovao i nada se da će kroz meč narednog kolasa Laslom Đereom poboljšati svoj učinak.

"Mislim da sam solidno startovao, malo sam se mučio na servisu, ali sam igrao pozadi jako dobro. Uvijek je teško na početku, pogotovo što niste igrali nekoliko mjeseci na ovoj podlozi. Očekivao sam da će biti izazova, ali se nadam da mogu da igram svakog dana bolje. Imate dan odmora da usavršavate igru, to mi treba, na udarcima ću raditi. Nemam problema i nisam imao problema kroz Olimpijske igre, nadam se da će tako biti i nadalje", naglasio je Novak.