Kada igra Novak Đoković na US openu i sa kim: "Sretao sam Rafu, Rodžera, Endija... Ali kako protiv njega?"

Moldavski teniser Radu Albot protivnik je Novaka Đokovića na US openu u noći između ponedjeljka i utorka

Novak Đoković igra od 2.30 časova u noći između ponedjeljka i utorka meč 1. kola US opena protiv Moldavca Radua Albota. Biće to njegov prvi nastup od Olimpijskih igara u Parizu i trijumfa u finalu protiv Karlosa Alkaraza za zlatnu medalju, koju je izgubio prije dolaska u Ameriku.

Novakov protivnik ove jeseni napuniće 35 godina, profesionalac je od 2008. godine i najveći uspjeh na grend slemovima su mu plasmani u treće kolo. Na US openu je to uspio samo jednom, 2017. godine, a ove godine došao je u Njujork kao 138. teniser svijeta.

Albot je ušao u glavni žrijeb kroz kvalifikacije, pobjedom protiv Šintara Močizukija. Na putu ka hotelu, njegova supruga Doina listala je telefon i prateći žrijeb uočila da njen suprug igra protiv Novaka.

"Moja prva reakcija je bila da nikad nisam igrao protiv njega, pa će biti interesantno uraditi to. Ipak, kada prođete kvalifikacije, očekujete da ćete imati lakši žrijeb nego da igrate protiv drugog nosioca. Trenirao sam sa Rafom, trenirao sam sa Rodžerom, ali nikad sam nisam trenirao sa Đokovićem i biće ovo prvi put da smo na istom terenu."

I protiv Novaka - samo na pobjedu

Biće ovo njegov 30. nastup u glavnom žrijebu, protiv najvećeg svih vremena. "Naravno da neću plakati i ponavljati 'Oh, kako nemam sreće'. Naravno da se radujem ovo izazovu i volio bih da vidim šta mogu da uradim, kako mogu da igram i kakav će to meč biti. Biće to na velikom stadionu, pred punim tribinama, prenosiće duel širom svijeta. Već mi je stiglo mnogo poruka od kuće i poželjeli su mi mnogo sreće, da pobijedim Novaka... Ne preostaje mi ništa drugo nego da izađem na teren i da uradim sve što mogu", kazao je on.

"Znam da ću biti srećan ako budem igram dobro. Naravno, izlazim na teren da pobijedim, ali svi znamo ko je Đoković i znamo njegov učinak, ostvarenja, njegovo samopouzdanje, posebno nakon što je osvojio Olimpijske igre nedavno. Zato ću samo da izađem na teren i da pokušam da se usredsredim na sebe i ako budem igram dobro, biću zadovoljan sa tim."

Albot je dva puta igrao protiv Rodžera Federera i prije pet godina uspio je i da mu oduzme set. "Mislim da to pomaže, u smislu da ću znati šta da očekujem od publike, ali i šta da očekujem od jednog od najvećih igrača u istoriji. Kada sam igrao protiv Rodžera, izašao sam na teren samo sa idejom da pobijedim. Nisam razmišljao u stilu 'Oh, volio bih da osvojim gem, ili set.' Ne, išao sam na pobjedu", dodao je Moldavac.

Svjestan je Albot da će sa Novakom biti drugačije. "On je kompleksniji igrač, ima veće fizičke adute, naravno. Kreće sa sjajno, ima sjajne udarce sa obje strane, forhend, bekhend, servis, igra na mreži... U svemu je dobar. Naravno da će mi pomoći iskustvo iz nastupa protiv Federera, Endija Mareja i drugih velikana, ali an terenu, u meču na pet setova, sve je to malo drugačije, jer dosta stvari može da se dogodi. To je dugačak meč i moraću da budem mentalno spreman i da tokom igre napravim prave korekcije", dodao je Moldavac.