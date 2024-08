"Alkaraz i Siner više nisu prijatelji": Poslije ovih riječi nastaće skandal, ništa nije naučio od Novaka!

Karlos Alkaraz i Janik Siner će u narednim godinama biti najveći rivali na ATP turu, ali poslije ovih riječi možda postanu i neprijatelji.

Izvor: YouTube/US Open/Screenshot

Italijanski teniser Janik Siner dobio je dozvolu da nastavi da se takmiči bez obzira na to što je dva puta bio pozitivan na doping testu u martu. Istraga, za koju niko nije znao ni da postoji, utvrdila je da je Siner slučajno u svoj organizam unio malu količinu klostebola i zato je odlučeno da ne bude kažnjen.

Sve bi to bilo u redu da je neko znao uopšte da je bio pozitivan na doping testu, kao i da su ATP i WTA u prošlosti imali takav stepen tolerancije kod tenisera i teniserki koji su bili "slučajno pozitivni". Uglavnom bi bilo "razapeti" u javnosti, dok bi prošlo i po dvije godine dok ne bi dokazali da su nevini. Kako je onda Siner prošao bez posljedica? Sam tvrdi da je to zbog toga što je odmah znao kako je bio pozitivan i imao je svjedoke, dok to nije naročito ubijedilo njegove kolege.



Karlos Alkaraz, sa kojim sada vodi velike bitke i sa kojim će i nastaviti da ih vodi kada se penzioniše Novak Đoković, pokušavao je da bude "politički korektan" kada se obraćao na engleskom jeziku koji mu nije jača strana. Evo šta je izjavio na konferenciji za medije, pomalo stidljivo.

Izvor: Kurir/Dado Đilas

"Ovo je težak trenutak za njega, to je sigurno. Komplikovano je. Neću da lažem, komplikovano je. Ali, očigledno, šta mogu da kažem. Na engleskom mi je teško da objasnim moje mišljenje, ali probaću. Ja vjerujem u čist sport tako da ne znam mnogo o tome. Znate, siguran sam da postoje dosta stvari koje ne znamo, unutar timova ili unutar... Znate već, svega. Ako su na kraju pustili Sinera da igra to je iz nekog razloga, a kažu da je nevin. To je sve što ja znam i o čemu mogu da pričam", rekao je pomalo nemušto Karlos Alkaraz.

Na istoj konferenciji za medije obratio se i na španskom jeziku, gdje pak može više da se vidi da mu je nejasno kako se Siner takmiči sve vrijeme i djeluje da misli da se iza svega krije "veća stvar": "Vjerujem da se iza svega dešava nešto veće što veliki broj ljudi ne zna, uključujući i mene. Teško je da o tome pričam ovdje. Bio je pozitivan na testu, ali mora da postoji razlog zašto su ga pustili da igra, a da mi to ne znamo. Vjerujem da je ovo čist sport... Na kraju je oslobođen i imaćemo ga na turniru", zaključio je.

Poslije ovih riječi, reagovao je i Nik Kirjos - do sada ubjedljivo najveći kritičar Janika Sinera poslije doping skandala. "Tako se priča, šampione", napisao je Kirjos, dok su burno reagovali i mnogi Sinerovi navijači i čini se da Alkaraz nije bio svjestan da će njegova izjava na španskom "odjeknuti" svuda. Zbog toga navijači pišu da njih dvojica više ne mogu da budu prijatelji. A tek su na startu...

Šta kaže Đoković o Sinerovom dopingu?

Izvor: YouTube/US Open Championships/Screenshot

Novak Đoković nije želio da "baci Sinera lavovima" i u prvi plan je istakao probleme u samom sistemu koji odlučuje o tome ko je kriv, a ko nije. Time je još jednom stavio do znanja da ATP ne radi dovoljno dobar posao i da podržava neravnopravnost zbog jaza u zaradi onih iz vrha - i slabije plasiranih tenisera.

"Ovakve situacije su razlog zašto smo osnovali sindikat profesionalnih teniskih igrača. U središtu našeg djelovanja je igrač, u potpunosti predstavljanje prava igrača. Davanje sigurnosti da možete da pokrijete sve situacije koje mogu da se dogode ne samo na terenu, već i na cijelom ATP turu. Pričali smo već o tome da i nižerangirani igrači žive od ovog sporta i toe nešto što mora da se popravi", rekao je Đoković.

"Mnogo je tema o kojima se priča i na kojima radimo iz ugla našeg sindikata igrača... Ali neću sada o tome. Što se tiče Janika, kao što sam rekao, zbog takvih slučajeva smo osnovali sindikat tenisera koji će uvijek da promoviše fer protokole, jasne protokole i standardizovani pristup ovakvim slučajevima. Razumijem ljutnju igrača zbog toga što ne postoji konstantnost. Koliko sam shvatio, njegov slučaj je bio završen u trenutku kada je saopšten. Ali znate, pet-šest mjeseci je prošlo od kada je vijest o tome stigla do njega i njegovog tima".

Vidi opis "Alkaraz i Siner više nisu prijatelji": Poslije ovih riječi nastaće skandal, ništa nije naučio od Novaka! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SEBASTIEN NOGIER/EPA Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: TERESA SUAREZ/EPA Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: NEIL HALL/EPA Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: ADAM VAUGHAN/EPA Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Profimedia/Paul Zimmer / imago sportfotodienst Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: YOAN VALAT/EPA Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Tim Ireland/EPA Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: YOAN VALAT/EPA Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MARK LYONS/EPA Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: CAROLINE BLUMBERG/EPA Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Profimedia/PA Images / Alamy Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Irina R Hipolito/AFP7/Shuttersto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: ELSA / Getty images / Profimedia Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Profimedia/Marco Steinbrenner / Zuma Press Br. slika: 14 14 / 14

"Tako da - da, postoji mnogo problema u sistemu. Vidimo da postoji nedostatak u formiranju standardizovanih i jasnih protokola. Mogu da razumijem osjećanja igrača koji se pitaju da li su tretirani na isti način. Nadam se da će rukovodeća tijela našeg sporta moći da uče iz ovog slučaja i da imaju bolji pristup u budućnosti. Mislim da kolektivno mora da se napravi promjena i mislim da je to očigledno".

"Mnogi igrači, koje neću da imenujem, a siguran sam da znate koji su, imali su slične ili iste, u suštini iste slučajeve, a nisu imali isti epilog. I sada je pitanje da li je tu stvar u novcu, u tome da li teniser ima novca da plati advokatskoj kancelariji koja će efikasnije zastupati njegov ili njen slučaj..."

"Zaista ne znam, da li je to slučaj ili nije? To je nešto za šta mislim da bismo zajedno svi trebalo da bolje istražimo, da pogledamo u sistem i da shvatimo kako da nam se ovakvi slučajevi ne događaju. Ne mislim samo na konkretan slučaj, već na to da napravimo standard prema kojem će svaki igrač, bez obzira na svoj renking na ATP listi ili status ili svoj profil, moći da dobije isti tretman. U suštini, to je moje mišljenje o tom slučaju i moj pogled na čitavu stvar nakon svega što smo čitali i vidjeli i o čemu smo pričali posljednjih dana", zaključio je Đoković.