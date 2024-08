"Bilo je kao u filmu, pogotovo kad sam stigao u Srbiju!" Novak Amerima otvorio dušu, otkrio stare rane

Novak Đoković je priznao da su mu raniji porazi na Olimpijskim igrama jako teško pali.

Novak Đoković je uspio da uradi posljednju stvar koja mu je nedostjala! Osvojio je Olimpijske igre i tako postao peti u istoriji sa "zlatnim slemom", sa osvojenim svim grend slemovima i olimpijskim zlatom. Sada je došao u Ameriku da brani titulu sa prošlogodišnjeg US Opena, a tom prilikom je za "ESPN" pričao o uspehu iz Pariza.

Iskreno je rekao da su mu porazi sa Olimpijskih igara u prošlosti teško padali, a da je sada bio dodatno motivisan jer nije siguran da će biti aktivan kada dođe vreme za Olimpijske igre u Los Anđelesu. Četiri godine su mnogo, kada već imaš 37.

"Imao sam neke jako bolne poraze na Olimpijskim igrama prije Pariza i nikada nisam lako podmio te poraze. To je vjerovatno jedino veliko dostignuće koje mi je nedostajalo. Mislim da to pojačalo moju motivaciju da se ove godine pokažem dobro u Parizu jer bi to mogla da bude moja posljednja šansa", započeo je Novak.

Pogotovo mu je u sjećanju ostalo slavlje, kako poslije meča sa porodicom u boksu, tako i u Olimpijskom selu sa srpskim timom. Naravno, morao je da pomene i balkon i tradicionalni srpski doček najboljih.

"Tako da, bilo je kao u filmu da budem iskren. Kako sam igrao, kako sam se osjećao, kakve sam emocije osjećao sa svojom ženom, djecom, sa članovima olimpijskog tima Srbije koji su bili tamo... Bilo je prelijepo i povratak kući u Srbiju je bio unikatan. Bila je to proslava kakvu Srbi tradicionalno prave kada god se neko vrati sa Olimpijskih igara sa medaljom. Taj povratak kući je bio drugačiji", rekao je Novak.

