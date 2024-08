Novaka tjerali da igra do ponoći, odmah se pobunio: Promijenili ste pravila, sad se ovdje svašta dešava

Novak Đoković je enigma za sve, a najviše za svoje bivše i sadašnje rivale. Morao je dobro da ga ispita Džejms Blejk poslije meča sa Raduom Albotom.

Izvor: Eurosport 1/printscreen

Najbolji teniser ikada Novak Đoković je stigao na US Open i pregazio je prvog rivala! Savladao je iskusnog Radua Albota iz Moldavije 6:2, 6:2, 6:4 poslije dva sata i osam minuta igre. Pobijedio je uprkos jako lošem servisu na meču, ali nakon duela nije pokazivao da je nervozan zbog deset duplih grešaka i samo 46 odsto uspješnosti prvog servisa.

Kada je došlo vrijeme za intervju na terenu otkucala je ponoć, a Đokovića je intervjuisao njegov stari rival Džejms Blejk. Upravo je protiv Blejka u Pekingu 2008. godine Đoković osvojio prvu olimpijsku medalju, pošto je tada osvojio bronzu. Odmah mu je rekao Amerikanac da je oborio rekord i da sada ima najviše pobjeda u istoriji na "Artur Ešu".

"Hvala, nisam bio svjestan te činjenice, da budem iskren nisam mogao da vidim vidio o tome jer sam zakasnio, ali hvala vam. 78 pobjeda na "Artur Ešu", ovo je najveći i najglasniji stadion koga imamo u istoriji našeg sporta i večernje sesije su najbolje na svijetu. Kada je uveden krov postalo je još glasnije, nevjerovatna je atmosferera. Sada kada su uvedene promjene i kada publika može da se šeta na tribinama mnoge stvari se dešavaju. Sada je ponoć ovdje u Njujorku! Ja volim da igram večernje sesije, mada ne ovako kasno. Hvala vam svima što ste ostali ovako kasno", počeo je najveći ikada.

Morao je već odavno penzionisani Džejms Blejk da pita Novaka i kako uspijeva tako dugo da opstane, da se tako dobro kreće, da niže pobjede i trofeje. Kako je pomjerio sve granice koje je ovaj sport ranije imao?

"Nema jedna riječ ili tajna koja bi to opisala, mislim da je to samo način života i prilaska stvarima. Imao sam sreće u životu da budem okružen pasioniranim znalcima, ljudima koji su željeli da podijele sa mnom i rano su me naučili šta je prevencija, šta znači istezanje, zagrijavanje i sve što sam radio radi dugovječnosti. Sve što si radio tokom života će ti se vratiti u karijeri. Tijelo je jedan dio, a mentalitet je druga stvar i moraš da nađeš ravnotežu između ta dva. I dalje uživam da se borim, da se takmičim. Ovaj sport mi je dao toliko i ja nastavljam da igram", rekao je Novak Đoković.