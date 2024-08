Janika Sinera čeka višegodišnja suspenzija? Srpska doktorka otkrila sve detalje doping afere!

Jedan od najboljih tenisera današnjice u velikim je problemima, a dvije organizacije mogu da se žale na "kaznu" koja mu je izrečena.

Italijanski teniser Janik Siner glavna je tema svjetskih medija prethodnih dana. Trenutno prvoplasirani igrač na ATP listi u prethodnih nekoliko mjeseci dva puta je bio pozitivan na nedozvoljenu supstancu klostebol, ali mu to ni u jednom trenutku nije ugrozilo karijeru - ukupno je bio suspendovan manje od sedam dana i bez problema je učestvovao na svim turnirima koje je planirao.

O njegovom doping skandalu i jednom od najvećih doping skandala u svjetskom sportu tokom posljednje decenije detlajno je govorio nekadašnji selektor Dejvis kup tima Srbije Bogdan Obradović, ali i doktorka Milica Vukašinović Vesić, direktorka Antidoping agencije Srbije.

"Zanimljiv i vrlo čudan slučaj, iz perspektive nekoga ko se bori protiv dopinga u sportu. Klostebol je anabolik, zabranjen je uvijek - i tokom takmičenja i van njih - i on je derivat testosterona. On se nalazi u Italiji u kremama koje se koriste za zbrinjavanje rana. Ne možete ga naći u drugim evropskim zemljama, koristi se još samo u Brazilu. Napravljen je u Istočnoj Evropi. Ne znam zbog čega je do danas zadržan u Italiji. Na svakoj kutiji te kreme ili tog spreja nalazi se naznaka da je doping i da može da pokaže pozitivne testove", rekla je gostujući na televiziji Prva direktora Antidoping agencije Srbije Milica Vukašinović Vesić.

Ona ističe da je dobro upućena u slučaj Janika Siner i otkriva detalje o tome. "Ovo je vrlo čudan slučaj. Maser je bez rukavica masirao tenisera, iako je imao ranu na ruci i znao kakav sprej koristi... On je zapravo sprej uzeo iz tašne trenera Janika Sinera, tom prilikom se povrijedio, pa je nekoliko dana sa ranom na ruci masirao Sinera. Nije jasno zašto je to tako urađeno. On kaže da nije vidio oznaku za doping jer je sprej bio van kutije i na njemu nije bilo upozorenja. Mnogo čudnih okolnosti", ističe doktorka.

Italijani su ovaj slučaj riješili munjevitom brzinom jer je Janik Siner jedan od najpopularnijih sportista iz njihove zemlje, a utisak je i da mu je malo progledano kroz prste. Njegov kolega odrađuje višegodišnju kaznu, a još desetine sportista iz Italije padali su na doping kontroli zbog iste supstance.

"Postoje sportisti koji do određenog trenutka koriste doping, pa ga onda očiste iz tijela, ali nikada niste sigurni da li će se to pokazati na testovima jer se i oni usavršavaju. Kod Janika Sinera dopinga je bilo u tragovima. Nisu to bile velike koncentracije nedozvoljene supstance. Pravila se ne razlikuju, svi imaju iste procese doping kontrole, a razlikuje se način na koji se rješavaju postupci. Janik Siner je morao biti privremeno suspendovan, a on je bio samo dva dana. Sljedeći put je bio privremeno suspendovan četiri dana i onda oslobođen. Na jednom slučaju se lomi sistem i pravite problem svima drugima. U našoj zemlji sportisti znaju da kazne za anabolik nisu dva ni tri mjeseca, već četiri godine. U Italiji postoji teniser koji odslužuje kaznu od četiri godine. Italijani su imali od 2018. do 2023. godine 38 sportista pozitivnih na klostebol, a ne znamo kako su slučajevi rješavani za sve njih jer nemamo potpune informacije. Svjetska antidoping agencija dala je sredstva Italijanima da odrede da li klostebol zapravo ima taj efekat i u kolikoj količini je potreban da popravi rezultate. Klostebol je manje potentan u odnosu na testosteron. Tu postoje određene manipulacije", istakla je Milica Vukašinović Vesić.

Po njenim riječima, dopign skandal koji danima prati Janika Sinera nije završen, jer dvije organizacije imaju pravo da se žale. Ukoliko se to desi, o karijeri italijanskog tenisera odlučivaće Međunarodni sud za sportsku arbitražu!

"Ovo je odluka u prvom stepenu. Sportistu je procesuirala ITF, odnosno njihovo tijelo koje ga nije kaznilo. Svjetska antidoping agencija ima mogućnost žalbe, a i u Antidoping agencija Italije može da se žali. Vidjećemo da li će se žaliti u ovom slučaju. Pitanje je da li mogu da dobiju ovaj slučaj na CAS-u. Njegov slučaj nije gotov, to želim da kažem", ističe Vukašinović Vesić.

Doktorka Milica Vukašinović Vesić otkriva da je farmaceutska industrija jedan korak ispred antidoping agencija, a da se lista nedozvoljenih preparata konstantno proširuje.

"Kofein je skinut sa liste, bio je nekad na listi. Slagaću vas, recimo do 84. je bio na listi. Uvijek je pitanje u kojoj mjeri se koristi zabranjena supstanca. Lista se proširivala, nije se skraćivala. Generalno, ako se nešto skine sa liste to je jedna supstanca za koju se procijeni da nema efekta. Farmaceutska industrija napreduje nevjerovatnom brzinom i mi idemo korak iza, pa se povećava broj zabranjenih supstanci", rekla je direktora Antidoping agencije Srbije i dodala: "Svi su dužni da znaju. U dopingu postoji pravilo skriktne odgovornosti sportiste, da se ne bi izvlačio na nekog u svom timu. On može da kaže ko mu je dao, ali mora da dokaže da on nije znao i da nije bio osvešćen o zabranjim susptancama u svom tijelu. Sportista je odgovoran za ono što se nalazi u njegovom tijelu i to je dio njegove odgovornosti. Za anabolik je teško da bude oslobođen. Mi smo imali sportiskinju koja je bila pozitivna na klembuterol, koji je takođe anabolik, ali se on kao takav pojavjuje u ishrani u Kini i Brazilu jer svoje životinje hrane njime kako bi se što pre razvile. Pomogli smo joj da se oslboodi optužbi, jer su u istom hotelu bile takmičarke iz drugih zemalja, pa je utvrđeno da su zajednno pozitivne. Pošteđena je kazne, jer nije bila njena namjera. Utvrđeno je da se nalazilo u hotelskoj hrani"

Prethodnih godina imali smo slučajeve, poput Ivane Španović ili hrvatske takmičarke Sandre Perković, koje su se žalile na termine u kojima ih testiraju. O tome je pričao i Novak Đoković, koji se jednom našao u klinču sa zvaničnicima, pošto su uzorak želeli da uzmu prije meča i tako mu pokvare rutinu.

"Pravila kažu da može biti testiranja pre samog takmičenja. Mi imamo džentlmenski sporazum da ne testiramo nekog pred samo takmičenja, iako može i to. Može biti i posle takmičenja. Može biti i van takmičenja, bilo kada - na treningu, njegovoj kućnoj adresi, pripremama... Sportisti su veoma dobro upoznati sa svim pravilima. To možete videti iz Novakovih izjava. Naši sportisti su edukovani i dobro poznaju pravila", zaključuje Milica Vukašinović Vesić.