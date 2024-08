Otkrio sve rupe u Sinerovoj doping priči, pa udario na moćnike: Kriv je ATP, dosta je Novak pričao!

Bogdan Obradović je iznio niz kritika na račun ATP povodom slučaja Janika Sinera.

Izvor: MN Press/ESPN/Screenshot

Tenis trese skandal i to najveći mogući! Prvi teniser na ATP listi Janik Siner dva puta je ove sezone pao na doping testu, ali nije kažnjen! Za iste prekršaje drugi teniseri su dobijali dvije do četiri godine suspenzije i sada su se brojni sportisti oglasili ovim povodom. Gostujući na "TV Prva" nekadašnji trener Dejvis kup reprezentacije Srbije Bogdan Obradović komentarisao je ovaj slučaj.

On je istakao da je sa doping kontrolama sve u redu, ali da jednostavno ATP odbija da tretira sve tenisere isto. Takođe je postavio pitanje zašto je Siner propustio nekoliko bitnih turnira, između ostalih i Olimpijske igre i očigledno iskusni srpski stručnjak smatra da je Italijan zaslužio ozbiljnu suspenziju.

"Prvo mora da se poštuje doping kontrola. Svi dobijamo informacije o tome šta je zabranjeno i sigurno da svi timovi svakog igrača, naročito u vrhu svjetskog tenisa znaju o čemu se radi, šta jeste zabranjeno. Sa druge strane što se tiče ovog slučaja posljednjeg sa Sinerom nije jasno to zašto se govorilo o bilo kakvim količinama. Šta jeste bilo u tijelu i koliko. Pa vi možete to da imate u nekim tragovima, ali prije toga je moglo da bude mnogo više. Koliko ste puta to koristili? Nekoliko mjeseci njegovog neigranja pokazuje i ukazuje na to možda da je bio neki problem sa time. Da vi odete nekoliko mjeseci sa takmičenja da biste se iščistili od svega toga. pa uradite neku određenu detoksikaciju svega toga i čisti se pojavite na turniru. Sve je pod jednim popriličnim velom tajne, u svakom slučaju ako imate bio šta što je zabranjeno vi podležete određenim kaznama za koje svi vrlo dobro znamo kakve su", naglasio je on.

Izvor: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Podsjetio je na slučaj Viktora Troickog koji nije pao na doping testu, već se nije pojavio na testiranju. Iako je već nakon nekoliko sati došao i dao uzorak, on je brutalno kažnjen i godinu dana je bio suspendovan. Sada je za djelo za koje je zaprijećeno suspenzijom od dvije do četiri godine progledano kroz prste.

"Hajde da podsjetimo javnost na to da Viktor samo nije dao krv, a već poslije nekoliko sati ujutru je dao krv i bio je surovo kažnjen godinu dana. Šta se sad ovdje dešava? Nađena je hemija koja je zabranjena, koja ne smije da se koristi. Sada uzimate jedan broj bodova, radite nešto što nije po pravilima koja mi znamo. Postavlja se pitanje zašto pravila nisu ista za sve igrače, to zaista ne znamo. Ono što ja znam sa Olimpijskih igara, Dejvis kupa, mi smo uvijek poštovali doping kontrole koje nisu lake igrače. Vi morate po nekoliko sati da pijete mnogo tečnosti da biste dali sve te uzorke, to uopšte nije lako za igrače. Psihiloški je dosta teško, oni vas svuda prate. Imate nekoga ko vam sve vrijeme diše za vratom. Hajde, to je profesionalni sport i igrači se prilagođavaju na to. Zato igrači očekuju od ATP-a i ITF-a da urade sve po pravilu. Ovo očigledno nije tako, vrlo je velika začuđenost čitavom sportskom javnošću", dodao je Obradović.

Što se samog mehanizma antidoping kontrola tiče, Obradović tu nema zamjerki. Ipak, kada je ATP u pitanju, imao bi štošta da prigovori. "Antidoping kontrola radi dobro, oni dođu i kažu šta jeste. Ima laboratorija, ljudi rade svoj posao i to je to. Kažu vam tačno šta imate u krvi. Ne određuju oni to, nego ATP. Orgnaizacija koja je krovna u tenisu i o kojoj je Novak i dosta prićao. Svi znamo šta on tu radi i mislim da bi trebalo ozbiljno razgovarat i o ovoj temi, a to je kako upotrebiti te podatke koji se dobijaju iz doping kontrole."

Na kraju se dotakao i nedavnih tvrdnji poslije Olimpijskih igara da američki sportisti ne podliježu doping montrolama. "To je neka priča koja stoji u pozadini. Da li je to neka teorija zavjere, mi smo čuli da ti neki njihovi timovi nisu testirani. Ja o tome ne mogu da pričam, znam samo glasine. Ali po ovom primjeru sada vidimo da nešto nije u redu. Ima mnogo igrača koji su bili kažnjeni, a koji su iz Rumunije, Srbije, nisu iz ovih veliih evropskih zemalja. Postavlja se pitanje šta se tu dešava. Opet ima i vrhunskih sportsta iz velikih zemalja kao što je Amerika koji su surovo kažnjeni", naglasio je on.