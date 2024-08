Ko je Amerikancima favorit na US Openu? Sinera otpisali zbog dopinga, Alkarazu ne vjeruju

Novak Đoković je favorit na US Openu i to čak i američkim medijima!

Počinje US Open, a eksperti već ređaju prognoze! Do sada se čekalo da Novak Đoković, koji sada inače brani titulu iz prošle godine, padne. Sada, izgleda da Amerikanci vjeruju u Đokovića i njegovu rekordnu 25. grend slem titulu koja bi mu osigurala da niko ne može da ga stigne decenijama!

Za "ESPN" su prognozirali Bil Koneli, Tom Hamilton i D'Arsi Mejn, svi su pomenuli Novaka, a za dvoje od troje analitičara Srbin je apsolutno prvi favorit turnira. Nije US Open njegovo omiljeno mjesto, osvojio je "samo" četiri titule tu, ali izgleda da je i sa 37 prvi favorit. Naravno moralo je da se pomene kako mu se otvorio žrijeb, kako je tu imao sreće, ali se priznalo da je u sjajnoj formi.

Karlosa Alkaraza sada malo ko spominje, uprkos tome što je Janik Siner osvojio Sinsinati i to prilično lako i ubjedljvo vjerovatno je zbog doping skandala koji ga potresa ispao iz priče i vjeruju analitičari da neće imati dovoljno fokusa da izdrži konstantni pritisak medija. Doduše, organizatori žele da ga zaštite, ali avaj, novinari ne prestaju da postavljaju pitanja o dopingu.

BIL KONELI - NOVAČE, BOLJE NIJE MOGLO!

"Mislim da će Đoković opet osvojiti turnir. On je na drugoj strani žrijeba u odnosu na Sinera, Alkarza i Danila Medvedeva, skoro da je žrijeb dobar kao onaj na Vimbldonu gdje je sa jednim koljenom stigao do finala. Imao je vremena da se oporavi, osvojio je Olimpijske igre pobjedom nad Alkarazom samo nekoliko nedjelja nakon što ga je Alkaraz oduvao u finalu Vimbldona. Đoković će igrati oslobođeno i samopouzdano. Ovo je najlakši mogući put za Đokovića, sa Sinerom koji ne izgleda kao da je na 100 odsto i sa Alkarazom koji ima samo jedan način igre na tvrdoj podlozi. Đoković j u najboljoj formi od vrhunskih igrača, Dolazi li to 25. titula?"

TOM HAMILTON - KADA DOĐE 8. SEPTEMBAR...

"Đoković je na briljantnom mjestu da osvoji 25. grend slem. Žrijeb mu se divno otvorio, postao je peti igrač u istoriji koji je kompletirao zlatni slem u Parizu i očekujem da dođe u perfektnom trenutku. Uspio je da ostvari jedan od najvećih ciljeva u karijeri i sada želi da poboljša svoj učinak na grend slemovima. Alkaraz djeluje malo van forme u posljednje vrijeme, dok Siner ima distrakcije van terena. Đoković je ovdje pobjeđivao četiri puta ranije i kada dođe 8. septembar trebalo bi a osvoji US Open."

D'ARSI MEJN - DOK GLEDAM SINERA...

"Ovo pitanje je mnogo teže za mene nego prije nekoliko dana. Dok sam gledala Sinerov niz u Sinsinatiju gdje je pobijedio Andreja Rubljiova, Aleksa Zvereva i Frensisa Tijafoa u tri dana zaredom osjećala sam se da će osvojiti US Open. Ipak sada se našao pod sumnjom i pitanjima (a možda ga napadne i publika u Njujorku) zbog otkrića da je dva puta bio pozitivan na doping testu u martu i ne znam da li će to podnijeti mentalno. Ako bi uspio da ostane fokusiran kao u Sinsinatiju sigurno da može da pobijedi, ali jednostavno je mnogo "ali" za mene po pitanju toga. Umjesto toga ću birati Alkaraza koji možda igra malo slabije poslije Olimpijskih igara i njegove kratke sezone na tvrdoj podlozi. On igra dobro u Njujorku i sjajan je kada se igra na pet setova na velikim turnirima:"

