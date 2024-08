Voditeljka pitala Sinera da li je oslobođen jer je bogat!

Janik Siner se jedva suzdržavao dok je odgovarao na pitanje da li je bio privilegovan u odnosu na ostale tenisere samo zbog toga što ima novčana sredstva da plati najbolje advokate dok ga optužuju za doping.

Italijanski teniser Janik Siner bio je pozitivan na doping testu tokom marta, ali je bez ikakvih posljedica nastavio da se takmiči sve dok ostatku svijeta nije saopštena pomenuta informacija. Sve to odigralo se u nedjelji pred početak US Opena kada je Siner dobio "zeleno svjetlo" da je oslobođen optužbi, a mnogi su poveli diskusiju da li je bio privilegovan u ovom slučaju.

U prošlosti smo gledali kako brojni slabije ranigrani teniseri odmah budu suspendovani kada se ustanovi da su pozitivni na neku od nezodvoljenih supstanci, tako da su čak i Sinerove kolege uvidjele dvostruke aršine. Ako već nije kriva ATP organizacija koja je na neki način "štitila" najboljeg tenisera planete, onda može da se priča o finansijskoj moći koju Siner ima zbog koje je mogao da angažuje najbolje advokate. Za razliku recimo od njegovog sunarodnika Stefana Bataljina koji je takođe bio pozitivan na istu supstancu, klostebol.

Upravo o tome govorio je Novak Đoković, kao i Sinerov trener Daren Kejhil. Kada je iste argumente voditeljka ESPN-a iznijela Janiku Sineru, italijanski teniser se pobunio i insitirao na tome da svi imaju jednake šanse poput njega i da nisu finansije glavni razlog njegovog "oslobođenja".

"Ali, to je i do pozicije u kojoj se nalazite. Naravno, zbog toga gdje sam ja trenutno imam i mogućnost da imam kvalifikovane stručnjake. Ali, stvari će ići tokom kojim krenu. Imao sam prilike da imam kvalifikovane ljude, ali opet sam bio tretiran kao svi ostali. Razlog zbog kog sam nastavio da igram sam već odavno objasnio, kada smo shvatili kako je ušlo u moje tijelo i od čega, saopštili smo brzo, tako da kada se sve uzme u obzir - sve je bilo isto kao i kod ostalih tenisera. Nije to bio lak period za mene", kazao je Janik Siner za "ESPN".



"Nemam šta da dodam, bilo je teško vrijeme za mene, puno strepnji, srećan sam što se završilo i pao mi je kamen sa srca. Nadam se da niko od tenisera neće prolaziti kroz ovo. Nadam se da će ljudi i shvatiti zašto su mi dali da nastavim da igram, sve sam objasnio kako je bilo i kako je trebalo da bude. Nadam se da svi mogu da razumiju", zaključio je on.

U međuvremenu, oglasio se i Novak Đoković koji je istakao da jedini problem koji ima je što pravila nisu ista za sve još jednom ponovivši da se njegova PTPA zalaže za jednakost u tenisu, dok je Karlos Alkaraz "pecnuo" Janika Sinera i razgnjevio navijače.

Kako se Siner branio od optužbi za doping?

"Stvar je veoma jednostavna, kada su nas obavijestili da sam imao pozitivan test, prva stvar koju smo uradili je da shvatimo koja supstanca je u pitanju. Umberto Ferara (trener za fizičku spremu, prim. aut.) je tip koji sve zna, dobar je u ovom procesu, kvalifikovan je za te stvari. Pitali smo njega. Odmah je znao da je njegov sprej u pitanju. I pošto smo odmah znali da je sprej i kako je ušao u moje tijelo, odmah smo im se javili i objasnili sve kako se dogodilo i to je razlog zašto sam imao šansu da nastavim da igram. Naravno, poslije toga, dok sam igrao, morao sam da razmišljam šta će se dešavati u budućnosti. Ali, mogao sam da igram jer smo znali koja supstanca je u pitanju i otkud u mom tijelu. To je važno, učestvovanje u procesu i odmah im objasniti o čemu se radi. Povjerovali su meni i svima nama i zato sam igrao", objasnio je Janik Siner.

"Da li sam bio privilegovan? Nema nikakvih prečica, nikakvog drugačijeg tretmana, sve je isti proces. Zašto sam nastavio da igram? Upravo sam objasnio i to je sve što imam da kažem. Znam naravno i za frustraciju kod nekih drugih tenisera, ali možda su bili suspendovani jer nisu znali tačno odakle je je dolazila ta supstanca i koja je bila u pitanju. A to je glavni razlog. Mi smo odmah znali, bili smo svjesni šta se dogodilo, odmah smo otišlo kod njih i bio sam suspendovan dva-tri dana, nisam mogao ni da treniram. Prihvatili su to jako brzo zbog toga".

