"Siner ima predsjednički tretman, a šta bi bilo sa mnom!" Šamar za ATP, bride obrazi poslije poruke Britanca!

Britanac Liam Broudi je sa podsmijehom odgovorio na komentar da su u tenisu svi jednaki poslije svega što se desilo sa Janikom Sinerom.

Izvor: EPA-EFE/CAROLINE BLUMBERG

Velki skandal izbio je pred US Open kada je otkriveno da je tokom ove sezone trenutno prvi teniser na ATP listi Janik Siner čak dva puta pao na doping testu, ali da nije sankcionisan. Pričali su mnogi o tome, oglašavao se i Siner i Novak Đoković, pričao je Karlos Alkaraz, a sada je svoje mišljenje dao i Liam Broudi. Britancu je zasmetao intervju Janika Sinera za "ESPN" i istakao je da nije tačno da su svi igrači tretirani isto na ATP turu.

Iskusni 30-godišnji teniser iz Stokporta je trenutno 145. na svijetu, a nikada nije bio bolji od 93. mjesta, pa tako dobro zna kako je onim teniserima koji nisu među najuspješnijim. U karijeri je najviše stigao do trećeg kola VImbldona i jasno mu je da bi u slučaju da mu se nešto slično desi već bio supendovan.

"Ne tretiraju Janika Sinera drugačije od ostalih igrača, ali ga pravdaju, dobija predsjednički tretman na intervjuima za ESPN kako bi se održao njegov imidž. Gdje je ovakva energija za sve ostale? Nikada to nisam vidio", napisao je na tviter profilu Liam Broudi. Kada mu je jedan navijač napisao da bi se i on pojavio na televiziji sa izjavom kada bi pao doping test Broudi je samo odgovorio: "Ne bih se pojavio nigdje jer bih bio suspendovao na dvije do četiri godine."

Siner prema navodima ATP-a ništa nije kriv, otpustio je fizioterapeuta Đakoma Naldija i trenera Umberta Feraru koji su navodno odgovorni za to što je zabranjena supstanca nađena u njegovom tijelu. Sada će protiv domaćeg takmičara Mekenzija Mekdonalda kao prvi nosilac krenuti u pohod na titulu. Evo šta je o svom slučaju Siner rekao za ESPN:

"Ali, to je i do pozicije u kojoj se nalazite. Naravno, zbog toga gdje sam ja trenutno imam i mogućnost da imam kvalifikovane stručnjake. Ali, stvari će ići tokom kojim krenu. Imao sam prilike da imam kvalifikovane ljude, ali opet sam bio tretiran kao svi ostali. Razlog zbog kog sam nastavio da igram sam već odavno objasnio, kada smo shvatili kako je ušlo u moje tijelo i od čega, saopštili smo brzo, tako da kada se sve uzme u obzir - sve je bilo isto kao i kod ostalih tenisera. Nije to bio lak period za mene. Nemam šta da dodam, bilo je teško vrijeme za mene, puno strepnji, srećan sam što se završilo i pao mi je kamen sa srca. Nadam se da niko od tenisera neće prolaziti kroz ovo. Nadam se da će ljudi i shvatiti zašto su mi dali da nastavim da igram, sve sam objasnio kako je bilo i kako je trebalo da bude. Nadam se da svi mogu da razumiju", rekao je Janik Siner.

