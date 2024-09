Milijarderka u finalu US Opena, njoj je tenis hobi: Novac joj nije bitan, bogatija je od Novaka

Džesika Pegula će zgrnuti milione ulaskom u finale US Opena, ali to joj uopšte nije bitno.

U muškom finalu US Opena Amerika će navijati za Tejlora Frica, a u ženskom za Džesiku Pegulu! I dok će se Fric sastati sa prvim na ATP listi Janikom Sinerom, Džesika Pegula će igrati protiv Arine Sabalenke, pošto je već ranije eliminisala Igu Švjontek.

Počela je Pegula pobjedom protiv zemljakinja Šelbir Rodžers i Sofije Kenin, zatim je savladala Buzas Maneiro iz Španije, pa Ruskinju Dijanu Šnajder. U četvrtfinalu je rutinski u dva seta dobila Igu Švjontek, a u polufinalu nakon što je pregažena u prvom setu uspjela je da savlada Karolinu Muhovu.

Sada će u finalu probati da se osveti Arini Sabalenki za poraz u finalu Sinsinatija prije nekoliko nedjelja, a ukoliko pobijedi dodaće još nekoliko miliona na već osvojenih 14.000.000 dolara u karijeri. Ipak, novac joj ne znači, zato što je ona ubjedljivo najbogatija teniserka na turu, a njeno bogatstvo je mnogo veće i od Novakovog!

OTAC POBIJEDIO TRAMPA!

Džesika Pegula je ćerka Terija Peguje, američkog magnata čije se bogatstvo procjenjuje na nekoliko milijadi dolara. Posljednji put je procijenjen na 3.600.000.000 dolara, a novac je prije svega zaradio prodajom prirodnog gasa. Kapital uzet u realnoj ekonomiji on troši na sport i to najmanje na ćerku. Kupio je sve moguće klubove iz rodnog mjesta Bafala pa je tako vlasnik NHL franšize Bafalo Sejbresa, NFL tima Bafalo Bilsa, kao i razvojnog tima Sejbresa. Uz to posjeduje ženski hokej tim iz Bafala i dvije lakros ekipe! Ipak najveća investicija u sportu mu je to što je vlasnik Bafalo Bilsa, NFL tima koji je uspio da kupi 2014. godine kada je njegov protivkandidat za kupovinu dionica bio niko drugi nego Donald Tramp.

"Tenis je moja stvar, to je moj posao i karijera. To je nešto što je odvojeno od života mojih roditelja koji nemaju pravo da se miješaju i da mi kažu šta mogu, a šta ne, da radim na terenu", rekla je Pegula kada su je pitali o porodičnom bogatstvu. Ona će poslije finala, pobijedila ili ne, biti treća na VTA listi. Na grend slemovima nikada nije stigla dalje od četvrfinala, a sada se nada prvoj grend slem tituli. Probila se nešto kasnije, tek sa 26 godina je ušla u sam vrh tenisa, a sada ima 30.