"Zlostavljao nas je, samo je to znao!" Bolna ispovijest najvećeg šampiona, prošao je pravi pakao u djetinjstvu

Otišao je "Majti Maus", Demetrijus Džonson je rekao da je dosta tuče.

Izvor: Christopher Colon/PxImages/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Jedan od najvećih ikada rekao je dosta! "Majti maus" kako su zvali tek 160 centimetara visokog Demetrijusa Džonsona je sa 38 godina završio borilačku karijeru. Ostao je upamćen kao jedan od najvećih MMA boraca, a posljednje dane završio je kao član "One" promocije".

Na jednom događaju ove organizacije u Denveru uzeo je mikrofon i rekao da je to to. "Kao što sam i rekao posljednji put, kad dođem ovdje u Denver, Kolorada, rekao sam da će mi to biti potencijalno posljednja borba i nisam lagao. Gotov sam. Gotov sam s takmičenje u MMA-u, samo vam želim zahvaliti za ovu priliku‘‘, rekao je u kavezu.

Karijeru je počeo 2009. godine, a dvije godine kasnije je već stigao u UFC i tu je počistio muva kategoriju. Nanizao je čak 13 pobjeda zaredom, od meča sa Janom Mekolom u junu 2012. do pobjede nad Rejom Borgom u oktobru 2017. Tek ga je 2018. savladao Henri Sehudo. Na kraju karijere imao je 25 pobjeda i četiri poraza u profi kategoriji, kao i mnogo mečeva u amaterskim borbama de gotovo nikada nije izgubio.

Džonson je inače odrastao u jako teškim uslovima, majka mu je bila gluva, očuh ga je maltretirao, a biološkog oca je upoznao tek 2017. godine i sada ima odličan odnos sa njim. Očuh mu je bio vojnik i imao je jako nasilne načine vaspitavanja.

"Ne osjećam ogorčenje, nemam loša osjećanja prema onome što sam doživio u odrastanju, ali sigurno je da drugačije vaspitavam svoju djecu. Mogu da razumijem zašto je to radi. Kada djeca ne slušaju, kada nisu poslušna to frustrira, ali postoji način da se povrati red. Moj očuh nas je zlostavljao, to je bio njegov izbor i sada mora da živi sa tim. Pretpostavljam da je to radio jer je samo to znao, tako su njega vaspitali, ali nikada nisam imao šansu da ga pitam. Kada se sjetim toga, naravno da je bilo bezveze. Ali me je ojačalo, naučilo me da slušam i da ne odgovaram", rekao je Demetrijus Džonson jednom prilikom.