Novak počeo da pada: Izgubio skoro sve bodove, sad je daleko od vrha!

Novak Đoković je izgubio skoro sve bodove na US Openu i zato je sada jako daleko od samog vrha ATP.

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Novak Đoković je dočekao ovaj ponedjeljak kao četvrti na ATP listi! Nakon što je na US Openu koji je prošle godine osvojio sada došao tek do trećeg kola izgubio je 1.900 bodova i sa 5.560 poena je više nego duplo lošiji od prvoplasiranog Janika Sinera.

Janik Siner je prošle sezone došao do četvrtog kola US Opena, a sada ga je osvojio i sa 11.180 bodova je ubjedljivo prvi na ATP listi i jako teško će ga iko pomjeriti odatle do kraja godine. Drugoplasirani Aleks Zverev ima 7.075 bodova, a treći je Karlos Alkaraz sa 6.690 bodova. Sledi Novak Đoković pa joj jedan veliki gubitnik sa US Opena Danil Medvedev sa 5.475 bodova.

U Top 10 su još Andrej Rubljov, finalista US Opena Tejlor Fric, Hubert Hurkač, Kasper Rud i Grigor Dimitrov. Miomir Kecmanović je 53. Dušan Lajović je došao na 65 mjesto, a Laslo Đere je pao na 119. mjesto. Hamad Međedović je igrao finale Istanbula i došao do 136. mjesta na ATP listi.

Kod dama neprikosnoveno prva je Iga Švjontek, slijede finalistkinje US Opena Arina Sabalenka i Džesika Pegula, pa Elena Ribakina, Jasmina Paolini, Koko Gov, Kinven Ženg, Ema Navaro, Barbora Krejčikova i Marija Sakari. Najbolja Srpkinja je 110. Olga Danilović.