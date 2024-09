Teniserka iz Gradiške stopama Novaka Đokovića: Tea Kovačević osvojila Evropsko prvenstvo!

Mlada Tea Kovačević ostvarila najveći uspjeh u karijeri i izborila završni Masters u Monte Karlu.

Izvor: Facebook/Bojan Mičić

Četrnaestogodišnja teniserka iz Gradiške, Tea Kovačević ostvarila je danas najveći uspjeh u karijeri osvojivši Evropsko prvenstvo u češkom Mostu za teniserke do 14 godina.

Kovačević je u finalu savladala češku teniserku Janu Kovačkovu rezultatom 6:7, 6:4 i 6:4.

Ona je tako postala prva teniserka iz BiH koja je došla do titule na EP u kategoriji do 14 godina, dok je Damir Džumhur 2010. osvojio EP u konkurenciji do 18 godina.

Ovom titulom mlada teniserka iz Republike Srpske obezbijedile je učešće na završnom Mastersu u Monte Karlu na kojem će igrati najboljih osam teniserki.

Evropsko prvenstvo za tenisere i teniserke do 14 godina ranije su osvajali Novak Đoković, Iga Švjontek, Ivan Lendl, Martina Hingis i Karlos Alkaraz.