Lozničani odgovorili na uvrede Umičevića: To nije ni bratski, ni ljudski, a posebno nije srpski!

Predsjednik Skupštine lige u rukometu reagovao zbog uvreda Marinka Umičevića na račun Loznice, koje je tokom Svesrpskog kupa u Banjaluci iznio predsjednik RSRS Marinko Umičević.

Prije sedam daana u Banjaluci je završen rukometni Svesrpski kup koji je osvojila Vojvodina, a mrlju na ovaj događaj bacilo je obraćanje predsjednika RSRS Marinka Umičevića tokom kojeg je izvrijeđao Loznicu.

Obraćajući se prisutnima u dvorani Borik i osvajačima trofeja, ekipi Vojvodine, Umičević je upotrijebio pogrdnu riječ za Loznicu.

“Vidimo se dogodine u Srbiji, ali da to bude Novi Sad jednom, de se i vi malo potrošite, nemoj da idemo u Loznicu, šta ja znam, po onim tamo vukoje*inama”, rekao je tada Umičević.

Zbog ovakvog obraćanja reagovao je Milan Nedeljković, predsednik Skupštine Super lige u rukometu.

“Vukov grad, grad dr Jovana Cvijića, Mića Popovića i mnogih drugih znamenitih Lozničana sve do živoga akademika Svete Božića ne može da se naziva vukoj..inom. I ne samo ovaj grad već ni pedalj zemlje na kojoj žive Srbi, ,ma gde bili, ne može tako odvratno da se nazove. O kakvoj bratskoj ljubavi je riječ, ako se tako nazove grad koji je primio na desetine nevoljnika tokom minulih ratova, kroz koji je prošlo, u muci, pola miliona ljudi sa obje obale Drine, Save i Dunava”, rekao Nedeljkovć, prenosi BN.

On je istakao da je ovom izjavom Umičević “svesrpstvu dao mrlju, što je nedopustivo, tužno i ružno”.

"To nije ni bratski, ni ljudski, a posebno nije srpski. Ko ne zna Loznicu, ne zna Vuka Karadžića, ne zna za legendarni Cer i Cersku bitku, ni Gučevo, ni Drinu, ni Tronošu svetinju stariju od 700 ljeta. Ne zna ni gdje je i da li je slučajno u Loznici organizovano obilježavanje Oluje i ne zna koliko je Lozničana odlazilo u najudaljenije dijelove nekadašnje BiH da, kad je bilo najpotrebnije, pomogne svom srpskom rodu. Od sveg srca".

Nedeljković smatra da "ne treba kroz nekog Nikolu da se gleda Sveti Nikola", pa i po uvređivača lijepog i slavnog grada da se gleda Republika Srpska i srpski narod.

“Znamo da neki koji stižu iz Republike Srpske radije uzimaju nekretnine u većim gradovima, po principu ima se, može se. E, možda, pod tim sindromom sve potamni pa grad kao što je Loznica bude tako nazvan. Praštamo, naravno, ali neka se zna da je to ružno. Zarad svih nas Srba ma gdje živjeli. Istina neki bi da budu možda duhoviti, ali za to treba čovjek da ima i dara i znanja”, rekao je on.