Bojkot reprezentacije? Selektor Srbije u šoku: Niko mi se javio, a nisu došle na okupljanje!

Selektor Srbije Uroš Bregar bio je šokiran izostankom reprezentativki.

Izvor: MN PRESS

Najbolje srpske rukometašice nastavljaju da se okupljaju u okviru septembarske EHF nedelje nacionalnih timova. Reprezentativkama koje čine igračice iz domaćih klubova priključuju se devojke koje nastupaju u inostranstvu kako završavaju obaveze u klubovima. Ipak, pojavile su se i neke neplanirane situacije sa kojima se selektor Srbije nosi na ovom okupljanju.

"Po dolasku u kamp vidio sam da nisu sve igračice koje su trebale da budu tu došle. Osim što se nisu pojavile, nisu se ni javile što je za mene nečuveno kada govorimo o odnosu prema reprezentaciji. Niti je klub u pitanju, niti nešto što je njihov individualni nastup za takvo ponašanje. Sa druge strane, Jovana Skrobić (Kovačević) je zbog porodičnih obaveza najavila da bi njen povratak poslije porođaja trebalo da bude u oktobru, kada imamo sledeće okupljanje", rekao je Bregar.

U septembarskoj EHF nedelji imaće naš tim dvije jake provjere. Igraće srpske rukometašice sa Holandijom, petoplasiranom ekipom sa prethodnih Olimpijskih igara. "Jako sam srećan što smo uspjeli da dogovorimo dvomeč sa Holandijom. U tome mi je pomogao Per Johanson sa kojim sarađujem na klupskom nivou, bivši selektor Holanđanki. Ispred nas su dvije teške i ozbiljne utakmice. Protivnik je izuzetno jak, završio je Olimpijske igre na petom mjestu. Svakako očekujem da ćemo se boriti maksimalno i da ćemo vidjeti aktuelno stanje stvari na pripremnom putu za Evropsko prvenstvo", otkrio je on

Planirane utakmice za oktobar su otkazane, pa se trenutno traži alternativni protivnik. U suprotnom, to će biti nedelja intenzivnih treninga kao i ova sada takođe. "Pred Evropsko prvenstvo uvijek nam se vežu dva meseca EHF nedelja kada može da se radi. Što više dana zajedno, to više toga možemo da unaprijedimo. Volim da radim sa ovim djevojkama i sa velikom pozitivom gledam na naredni period."

Napredak reprezentativki iz domaćeg prvenstva evidentan u igri na klupskom nivou. "Kod igračica koje pratim, a koje nastupaju u domaćem prvenstvu napredak je evidentan i to me raduje. Takođe, vidi se i da u klubu dobro rade. Samo prvenstvo djeluje ozbiljnije u pogledu konkurencije. Sa druge strane, znam da je finansijska situacija teška. Bilo bi sjajno kada bi se pojavio investitor koji bi mogao da uloži u klub koji bi potom bio konkurentniji na evropskom nivou jer su jake utakmice i jače lige za ove devojke izuzetno važne i na kraju dana za reprezentaciju.", otkrio je Bregar.

Naravno on je ispratio sjajne nastupe kadetkinja na Svjetskom prvenstvu ovog ljeta, Pozvao je sada sjajnu kapitenku te selekcije Tatjanu Činku i u prvi tim, a sve to daje nadu za bolje sutra srpskog ženskog rukometa. "Svjestan sam koliko je to bio veliki izazov. Kina, dalek put, teška klima, drugačiji način života koji dok sam ne iskusiš, nisi ni svjestan. Za činjenicu da su dvije godine za redom pobijedile jednu Švedsku znajući kakve uslove imaju za rukometni razvoj mogu samo da kažem ono što mi Slovenci u tim situacijama volimo - kapa dolje. Velika je stvar za Srbiju da se na Evropskom ili Svetskom prvenstvunađe u top osam, a kamoli u top šest što je sada bio slučaj. Veliki rezultat, zaista", završio je Bregar. Put za Holandiju na prijateljski dvomeč zakazan je za četvrtak, 26. septembar. Utakmice su na programu 27. i 28.septembra.