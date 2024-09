Da li je nastup u Kini posljednji u sezoni za Novaka Đokovića?

Kako stvari stoje Novak Đoković mogao bi sezonu da završi na turniru u Kini.

Novak Đoković mogao bi da završi sezonu već za dvije nedjelje! Najbolji teniser svih vremena već neko vrijeme javno govori da osjeća umor i da mu je potreban odmor, a kako stvari trenutno stoje to bi moglo da se dogodi veoma brzo. Već sredinom oktobra.

Strani mediji bavili su se ovom temom i prema tekstovima koje su objavili, djeluje da će Novak da se oprosti od sezone u Šangaju. Turniru na kom nije igrao pet godina i da to gleda kao na neku vrstu idealne završnice sezone. Ujedno najavljuju i da bi ovo mogao da bude posljednji put da igra u Kini, zemlji gdje ga definitivno obožavaju.

Vidjelo se to i po reakcijama navijača kada je igrao tenis na Kineskom zidu i kada je progovorio na njihovom jeziku.

"Novak je uvijek imao sjajnu povezanost sa kineskim narodom. Oni su ga, za razliku od nekih drugih, gledali kao heroja i idola, ne kao antiheroja koji je stao na put rivalstvu Federera i Nadala. Njegov trud da nauči kineski, emocija, lojalnost koju je pokazao prema Kini učinili su ga idolom i vraća se tamo poslije pet godina kao znak mogućeg oproštaja od sezone u Šangaju", piše u tekstu "Punto de break".

Prvu titulu u Šangaju Novak je osvojio 2008. godinie kada je u finalu pobijedio Nikolaja Davidenka na Završnom mastersu. Još četiri puta je osvajao ovaj Masters turnir (2012, 2013, 2015. i 2018. godine), dakle u ovom gradu ima ukupno pet trofeja. Posljednji put, 2019. je u četvrtfinalu izgubio od Cicipasa. "Novakovo učešće na ovom turniru djeluje kao zahvalnost ljudima u Kini na podršci i lojalnosti. Nije mu cilj da se kvalifikuje na Završni Masters u Torinu i djeluje kao da ga ne zanima da učestvuje na drugim turnirima do kraja sezone", zaključuje se u tekstu.

Novak je i u Beogradu rekao da ga turnir u Torinu trenutno ne zanima. Da li će se predomisliti? Možda rezultat na Mastersu u Šangaju da odgovor na to pitanje. Ono što je sigurno jeste da će igrati na egzibiciji u Saudijskoj Arabiji sredinom oktobra, mada se to ne računa kao zvanični turnir. Tako da je sada glavno pitanje, da li je Šangaj kraj takmičarske sezone za Novaka? Ne bi to bilo previše šokantno, pošto je osvajanjem Olimpijskih igara osvojio sve što se može osvojiti u tenisu...

