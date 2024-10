Srđan Đoković otkrio, Novak ne zaboravlja ko je: Mi smo Srbi, uvijek su radili nešto protiv nas!

Srđan Đoković kaže da će po završetku karijere Novak sa porodicom ostati u Srbiji.

Izvor: Youtube/RTS

Novak Đoković se bliži kraju karijere, mada je na Olimpijskim igrama u Parizu jasno pokazao da i dalje može da osvaja na najvećem nivou. Gostujući na Sputnjiku njegov otac Srđan Đoković otkrio je kakvi su Novakovi planovi na kraju karijere. Na nekoliko mjesta Đoković ima kuće i rezidencije, uglavnom svuda gdje igra grend slemove uz posjede u Španiji, Crnoj Gori, po Srbiji... Srđan Đoković je otkrio da kada sa tenisom bude gotovo baza porodice će ipak ostati Srbija i Beograd.

"Moja djeca su se rodila ovdje i Novak će, kad završi svoju tenisku karijeru živeti u svojom gradu, Beogradu u svojoj zemlji Srbiji. Mislim da nema većeg zadovoljstva, ponosa i uspjeha od toga da tvoje dijete pronosi slavu svog naroda i svoje zemlje svuda u svijetu. Nema veće sreće. Naša majka je Srbija, mi smo Srbi, živimo u svojoj zemlji Srbiji, ponosni smo na to što smo Srbi. Nikada nismo radili ništa protiv drugoga, svi su radili nešto protiv nas, ali mi smo ostali čudosno stameni. Ostali smo na svojoj grudi, koliko nas ima. Nadam se da će nas biti više u budućnosti", rekao je Srđan Đoković za "Sputnjik".

To što se godinama probijao kao Srbin na najvećoj sceni bia je samo otežavajuća okolnost. Uz godine u kojima je gradio svoje ime dolazilo je i teško materijalno stanje i nemogućnost da se dođe do optimalnih uslova za rad.

"Svaki njegov odlazak na te male turnire do 12, 14, 16 godina po Evropi i svijetu su bili veliki problem, jer je on morao zajedno sa svojim pratiocima i svojim ocem da traži vizu u raznim zemljama da bi odlazio tamo. Nije bilo lako biti Srbin u tom zapadnom svijetu koji nas je u stvari i bombardovao i uradio to što je uradio, a mi za vrijeme bombardovanja nismo otišli iz naše zemlje. Mi smo dva i po mjeseca sa djecom, sa Novakom koji je 99. godine imao 12 godina, Markom koji je imao osam i Đorđem koji je imao četiri godine, ostali u svojoj zemlji i gradu i skrivali se po bunkerima. Jedno vrijeme, a onda se više nismo ni skrivali nego su oni trenirali na teniskom klubu Partizan. Sve vrijeme dok su avioni letjeli iznad grada i bombardovali. To je bilo stvarno jedno užasno vrijeme i u tom užasnom vremenu on je sastavao i čini mi se da ga je sva ta situacija koja se dešavala sa svim tim odvratnim stvarima i očvrsnula i pokazala mu da on jednostavno mora da se bori mnogo više od ostalih da bi postao to što je i postao", smatra Srđan.

Najavio je otac najboljeg tenisera na svijetu i izgradnju muzeja posveđenog liku i djelu Novaka Đokovića.

"Što se mene tiče, on je zaokružio tu sportsku priču, igraće na još nekoliko turnira, ali mislim da je pokazao da je najbolji sportista svijeta svih vremena. Brzo će se raditi i njegov muzej u Beogradu, pored muzeja Nikole Tesle, koji je najveći naučnik svijeta svih vremena i to je sjajna stvar i mislim da će to još više učvrstiti snagu i veru Srbije i srpskog naroda u svoj narod i u svoju zemlju i da se ne stidimo ničega i da budemo ponosi zbog toga što smo Srbi", rekao je Srđan Đoković.