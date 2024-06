"Tata, ja moram, zbog Srbije!" Novak je samo zbog OI na štakama, Srđan nije mogao da se smiri

Novak Đoković želi da ovog ljeta osvoji zlatnu medalju za Srbiju na Olimpijskim igrama i zato je operisao koljeno u rekordnom roku. Da nije toga, ni slučajno ne bi išao "pod nož".

Novak Đoković izjavio je na početku sezone da će formu tempirati tako da ona bude na vrhuncu za Olimpijske igre u Parizu. Zbog toga nije klonuo duhom zbog eliminacije na Australijan openu, pa ni zbog slabije forme na turneji u Americi i zatim na evropskoj šljaci, nadajući se da će optimalan nivo postići za vrijeme Rolan Garosa. I zaista jeste, Đoković je zaigrao svoj najbolji tenis od početka godine dok ga nije zaustavila povreda koljena.

Povukao se sa turnira i u ekspresnom roku donio odluku da bude podvrgnut operaciji meniskusa, što još samo jednom pokazuje koliko mu je stalo da igra na Olimpijskim igrama. Ako sve bude u redu, Nole bi već poslije tri nedjelje mogao da se oporavi, a zatim mu preostaje još dovoljno vremena da do 29. jula, kad počinje tenis u Parizu, bude potpuno spreman.

Da nije Olimpijskih igara, Novak najvjerovatnije ne bi tako brzo "presjekao" i odlučio se za operaciju, posebno ako znamo da je i prije to bilo samo posljednje rješenje. Dugo je trpio i zbog povrede lakta tokom 2018. godine, pokušavao na sve alternativne načine da izleči povredu, ali kada nije išlo - otišao je "pod nož". I sada bi bilo dileme, samo da nije nastupa za Srbiju, gdke mu je san da osvoji zlatnu medalju, jedinu koja mu fali u karijeri. A ovo je možda poslkednja šansa...

Novak Đoković je na svom prvom nastupu 2008. godine u Pekingu osvojio bronzu, potom je u Londonu završio na četvrtom mkestu da bi ga u Riju već u prvom kolu zaustavio Huan Martin del Potro, za šta Đoković kaže da mu je jedan od najtežih poraza u karijeri. Na vrhuncu forme bio je tokom 2021. godine u Tokiju, kada je osvojio tri grend slem turnira, ali je stao u polufinalu protiv Zvereva. Ostao je i bez bronzane medalje na kraju, kako u singlu, tako i u miks-dublu gdje je igrao sa Ninom Stojanović i činilo se da ga je pritisak "slomio".

Njegov otac Srđan Đoković, ispričao je u podkastu "Biznis Priče" da je svog sina molio ne da ne igra miks-dubl, nego da uopšte ne ide u Tokiju i sačuva energiju poslije osvajanja Rolan Garosa i Vimbldona, kako bi odmoran dočekao US Open i "napao" kalendarski slem.

"Noks, ako ti nešto znači moje mišljenje, mislim da ni slučajno ne bi trebalo da ideš u Tokio. Dug je put, druga zona, nema gledalaca, opet bi morao da ideš u karantin. To jednostavno bez gledalaca nije Olimpijada. Voli te tata...", pročitao je Đoković senior svoju poruku i potom je pročitao Novakov odgovor: "Naravno da mi znači tvoje mišljenje, tata. Htio sam da uzmem tri-četiri dana da osjetim kako mi je tijelo. Ja se uvijek brzo oporavim, tako da to nije veliki problem. Patriotizam je mnogo jak u mom srcu i glavi, tata. Znaš me, kada je Srbija u pitanju, tu kidam i ne okrećem se".

Srđan Đoković je ispričao da je poslije ove prepiske sa Noletom ostao zatečen i da ga je podržao: "Nisam mogao da se smirim od uzbuđenja i od ponosa ko zna koliko vremena, jer je to izgovorio moj sin, a on je to naučio u svojoj kući, da je patriotizam iznad svega, da je Srbija naša majka koja nas je iznjedrila i da nema drugu opciju", poruka je Srđana Đokovića.

NOVAK JE VEĆ SVE DAO ZA ZLATO!

"Užasan dan. Ne znam ni šta bih rekao... Raspala mi se igra na 6:1, 3:2. On je doprinio tome, servirao je fenomenalno, nije griješio uopšte. Ja sam stao, dao sam njemu da napada. Nisam imao nikakve poene na prvi servis koji mi je bio izuzetno slab. To je to... Na ovom nivou, sa pritiskom koje nose Olimpijske igre i igranje za svoju zemlju... Šta da se radi!", rekao je Đoković srpskim novinarima u Tokiju 2021. poslije poraza od Zvereva.

"Nisam došao svjež. Sve što mi se izdešavalo ovih dana samo me je crpilo i crpilo i crpilo. Došao sam izuzetno iscrpljen emotivno, ali sam došao motivisan i sa željom kao i svi ostali sportisti da donesem medalju svojoj zemlji. Imaću dvije šanse sutra, nadam se da ću barem jednu iskoristiti. Hvala vam", rekao je Đoković koji je potom prekinuo intervju nakon poraza u meču za bronzanu medalju protiv Pabla Karenja Buste, kada je bijesan napustio teren, kao nikada u svojoj karijeri: "Ne znam, nemam pojma iskreno. Ne znam šta da kažem", rekao je Novak i otišao.

MOŽE LI NOVAK DA SE OPORAVI?

Od marta prošle godine, Novak Đoković otvoreno priča da mu je najvažnije da igra na Olimpijskim igrama, što i nije iznenađenje ako znamo da je sve ostalo osvojio. Više puta. "Pitanje je nedjelja kada će Janik Siner postati prvi na ATP listi. Svjetski broj jedan više nije moj prioritet. Moj prioritet je da budem najbolji što mogu na Rolan Garosu, Vimbldonu i Olimpijskim igrama", ponovio je Nole prije mjesec dana u Monte Karlu.

Od ponedeljka već više neće biti prvi teniser svijeta, jer će ga preskočiti Janik Siner, a zatim će najvjerovatnije Nole propustiti i Vimbldon. To znači još 1.200 bodova manje za njega. Znamo da mu je to omiljeni turnir, ali...

Postoji strah da koljeno neće biti spremno do 1. jula kada počinje Vimbldon, dok je takođe tu i opasnost od promjene podloge. Ako bi Đoković ponovo morao da se prebaci na travu, pred Pariz koji se takođe igra na šljaci, to bi takođe moglo da ima posljedice po zdravlje i samu igru.

