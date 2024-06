Iz bolničke postelje u dres Srbije: Novak izašao iz bolnice, otkriven plan za dalje!

Novak Đoković je uspješno operisan u Parizu i već je napustio kliniku i sada slijedi oporavak. Nadamo se što brži.

Izvor: Giuseppe CACACE / AFP / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković operisan je u srijedu popodne u Parizu, a već jutros napustio je kliniku. Sve se izdešavalo vrlo brzo, što je netipično za Đokovića kada su povrede u pitanju, ali to je samo još jedan znak koliko mu je stalo da se u potpunosti oporavi pred Olimpijske igre u Parizu, što je za njega od početka sezone apsolutni prioritet.

Prema prvim informacijama, Đoković nije ni razmišljao o alternativnim metodama nego samo o operaciji, pošto u teoriji to znači da bi mogao da se oporavi već za tri sedmice. Važno je napomenuti da tokom artoskopije nije uvrđeno da je u pitanju teška povreda meniskusa, nego ona koja ne zahtjeva dugu rehabilitaciju, ali u svakom slučaju treba sačekati kako će Novakovo tijelo reagovati na hirurški zahvat.

Čak i da se oporavi na vrijeme, teško je očekivati da će Novak Đoković igrati na Vimbldonu, svom omiljenom turniru na kome inače brani finale iz prošle godine. Problem je termin (početak 1. jul), ali i "prebacivanje" na drugu podlogu, taman pred navikavanje na šljaku - na kojoj se igraju i Olimpijske igre.

Zbog toga je vrlo vjerovatno da ćemo Đokovićev povratak vidjeti tek 27. jula u dresu Srbije, s tim da postoji šansa da odigra još neki manji turnir na šljaci, kako bi "testirao" koleno pred Olimpijske igre.

Njegov san je da Srbiji donese zlatnu medalju, pošto do sada ima bronzu iz Pekinga. Na Olimpijskim igrama u Londonu i Tokiju, bio je četvrti i ostao je bez medalje, što ga je posebno zaboljelo. "Osvojio sam bronzanu medalju, ali bilo je to dosta davno. Ipak, naučiću iz prethodnih iskustava i pokušati da održim rutinu kako bih bio u stanju da odigram najbolje što mogu. Imao sam najveću moguću čast da nosim srpsku zastavu. Nisam imao to iskustvo sa ceremonije otvaranja Igara još od Londona 2012", poručio je nedavno Đoković.

KO JE KRIV ZA NOVAKOVU POVREDU?

Izvor: Eurasia Sport Images / imago sportfotodienst / Profimedia

Novak Đoković je imao sitnih problema sa kolenom, a situacija se drastično pogoršala na Rolan Garosu zbog organizatora. Više puta je Đoković tražio da se teren češće čisti, pošto je bilo na njemu previše šljake, koja je uz to bila i suva zbog vremenskih uslova, ali ga nisu poslušali ni organizatori, ni supervizori, ni sudije...

Ali, nije to jedino uticalo na povredu, nego i raspored. Đoković je od noći subota na nedjelju do ponedjeljka na terenu proveo 10 sati, igrajući pritom u tri ujutru. To je značajno uticalo na to da se njegovo tijelo ne odmori.

"Velika greška organizatora je što su stavili 37-godišnjeg Novaka Đokovića na teren u 22.30 bez razmišljanja koliko bi njegov meč sa Musetijem mogao da potraje. Vremenski uslovi su bili jako loši, bili su u kompikovanoj situaciji. Razumijem da su htjeli da sve postignu, ali bilo je drugih solucija da se ne ubacuje meč Bergsa i Dimitrova u program. Novaka je koljeno još mučilo nedeljama, a poslije meča je legao da spava u sedam ujutru i da se onda vrati da igra dan i po kasnije. To je izazov za sve. Borio se opet pet setova, to je previše, čak i za Novaka. Iako nismo sto odsto sigurni, to je jedan od razloga što je povrijedio koljeno. U svakom slučaju, tako se ne tretira bilo koji igrač, a kamoli najbolji na svijetu... Ovo donosi samo loš imidž tenisu. Kad je finale Svjetskog prvenstva počelo u 22.30?", poručio je Džon Mekinro koji je jedan od rijetkih koji brane Novaka.