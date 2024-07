"Novakov otac bi trebalo da popriča sa sinom": Srđan Đoković opleo po Špancu, on mu odgovorio

Špancu su rekli šta je kazao Novakov otac o njemu i imao je spreman odgovor.

Izvor: YouTube/NATDAX TENNIS/MN Press

Novak Đoković dominantno je pobijedio Rafaela Nadala na Olimpijskim igrama u Parizu, u potencijalno njihovom posljednjem međusobnom meču u karijeri. Srbin je ušao u 3. kolo borbe za zlatnu medalju i poveo u međusobnom skoru 31-29, kao što vodi i u broju osvojenih grend slem titula 24-22.

S obzirom na to da su u pitanju dvojica najvećih tenisera u istoriji, njihov odnos je oduvijek privlačio veliku pažnju, a Novakov otac Srđan Đoković nije se ustezao da svojevremeno potpuno otvoreno priča o tome. "Nadal mu je bio najbolji prijatelj dok ga je pobjeđivao. Kad se stvar promijenila, više nisu bili prijatelji. To nije sportski. To je ono što Novak ima u sebi, a oni ne. Federer je možda još uvijek najbolji teniser u istoriji, ali je kao čovjek sušta suprotnost. Napao je Novaka na Dejvis kupu u Ženevi, shvatio je da je on njegov nasljednik i na sve načine je pokušavao da ga diskredituje. Novakov uspjeh je nevjerovatna stvar i nešto što neki ne mogu da shvate", rekao je Srđan Đoković za Kurir 2013.

Te riječi stigle su do Rafaela Nadala na rodnoj Majorki, gdje je odgovorio Đokoviću senioru. "Đokovićev otac bi trebalo da priča sa svojim sinom. Uvijek smo se dobro slagali i tako je i dalje. Izgubio sam u mnogo mečeva protiv njega, kao i obrnuto, ali nikad nismo imali problem. Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje i nije moje da odgovaram bilo kome, a posebno ako nisam čuo ili pročitao te izjave", kazao je tada Rafa.

"Da postoji bilo kakvo nerazumijevanje među nama, ne bi bio problem da pozovemo jedan drugog", dodao je Španac te 2013. godine.

Igrali su Srbin i Španac velike međusobne mečeve još od 2006. godine i prvog susreta u Parizu, zajedno su osvojili desetine i desetine najvećih trofeja na svijetu, a na radost tenisa to rivalstvo i dalje traje - i neće uskoro prestati, sudeći prema izjavi Rafe Nadala o penziji.

