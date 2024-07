Nadal i ja nismo braća! Đokoviću je ovo zasmetalo na konferenciji: Nemojte mene to da pitate

Novak Đoković razgovarao je sa medijima poslije pobjede protiv Rafaela Nadala.

Novak Đoković je u 60. jubilarnom duelu pobijedio Rafaela Nadala. Na Olimpijskim igrama u Parizu je slavio (6:1, 6:4) i sada ima prednost od 31:29 u okršajima sa najvećim rivalom u karijeri. Da nije bilo malog opuštanja pri rezultatu 4:0 u drugom setu konačan rezultat mogao je da bude još ubjedljiviji.

Ne žali Nole previše zbog toga, što je moglo da se vidi i na konferenciji za medije poslije meča. Prvo pitanje bilo je da uporedi mečeve sa njim na Rolan Garosu i Olimpijskim igrama pošto se mečevi igraju na istim terenima kao za vrijeme drugog grend slema sezone. "Ako već moram da napravim poređenje, rekao bih da je malo intenzivnije, jer predstavljate svoju državu. Osjeća se tenzija, atmosfera je drugačija. Interesovanje za meč je bilo veliko. Igrao sam skoro savršen meč, pa se malo zakomplikovalo, ali sam se osjećao dobro i sa puno samopouzdanja", počeo je Đoković.

Mogao bi ovo da bude njihov poslednji okršaj u karijeri. "Nastavljamo dalje, vidjećemo hoće li biti još mečeva na velikim turnirima. Biraćemo takmičenja i on i ja, ne znam kako se osjeća. Nijedno rivalstvo u tenisu nema 60 odigranih mečeva, epski dueli, najduže grend slem finale u istoriji, uglavnom igramo sa osnovne linije. Htio sam da budem agresivan u ovom meču, da ga tjeram da se kreće što više, izazov je veliki, samopouzdanje je neophodno. Želim mu sve najbolje."

Upitan je potom i za to da li za njihov odnos može da se kaže da je bratski. "Ne, nema bratstva. Više smo rivali i kolege. Teško je da budemo bliski. Ima tu mnogo povjerljivih informacija, na ovom nivou ne možeš da budeš previše blizak sa rivalom. Dugo smo u ovom sportu, nadam se da možemo da poboljšamo naš odnos u budućnosti."

Ispričao je i kako mu je bilo kada je vidio da mu je Rafa rival na startu. "Dobro je što je ranije, jer se on sve bolje osjeća na terenu kako turnir odmiče. Nije bilo prijatno naravno kada sam vidio da je tu, ali sam odradio sve što sam zamislio. Imam najveće ambicije, ali idem dalje."

Uslijedilo je pitanje koje sve zanima - da li je stavljena tačka na priče o tome ko je najbolji svih vremena? "To je za vas novinare, nemojte mene o tome da pitate", sa osmijehom je odgovorio Nole.

Imao je i "okršaj" sa nekim na tribinama. "Primijete ljudi kada odreagujem, ali ne vide šta se do tog momenta dešava. Bio je trenutak kada sam se javio poslije asa, taj čovjek mi je govorio stvari koje nisu primjerene. Poslao sam mu lijep poljubac, sanjaće to večeras."

Srećan je što su njegovi najbliži tu. "Supruga, sin, ćerka, predivno je što su uz mene. Zreli su da shvate šta se dešava, da razumiju kroz kakve momente prolazim i nadam se da su posebni".

Neki ovo vide kao poruku za Karlosa Alkaraza na putu do zlata. "Nadam se da ću moći da dođem do tog meča, jer to znači da je srebro zagarantovano. Nije sada primjereno pričati o tome, da ne bi bilo nepoštovanja prema rivalima. Ima tu mnogo dobrih igrača, tu su Zverev, Cicipas, treba dosta toga da se predvidi."

Na kraju se obratio srpskim strelcima Damiru Mikecu i Zorani Arunović koji će u utorak pucati za zlato. "Čestitam im unaprijed, nadam se da će da bude zlatna. Mikec nas redovno obraduje, imamo fantastične rezultate u streljaštvu. Želim im sve najbolje, nadam se da ću uzeti pelcer od njih", zaključio je Đoković.

