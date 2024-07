"Kad nema Nadala - rasterećenje!" Novakova prva izjava: Igrao sam savršen meč, osim...

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković savladao je Rafaela Nadala u Parizu, na Olimpijskim igrama.

Izvor: Kurir/Dado Đilas

Srpski teniser Novak Đoković ubjedljivo je savladao Rafaela Nadala u drugom kolu Olimpijskih igara - 6:1, 6:4! Bio je to meč za tenisku istoriju, jer su odmjerili snage po 60. put u bogatim karijerama, ali je od početka bilo jasno da je Novak Đoković trenutno na daleko višem nivou.

Odmah nakon što je završio posao u drugom kolu Olimpijskih igara, Novak je iznio prve utiske sa meča. U razgovoru za RTS najbolji srpski sportista pričao je o pobjedi nad najvećim rivalom, ali i padu koji je imao sredinom drugog seta, kada je Špancu prepustio četiri gema.

"Moralo je malo da se zakomplikuje, tako je to u našim mečevima, posebno na velikim stadionima i velikim turnirima. Ovdje smo odigrali mnogo mečeva, ali na Rolan Garosu i on ima mnogo bolji skor na šljaci. Posljednjih godina sam uspjevao da pronađem rješenja za njega. Bio je povrijeđen, osjetilo se to na terenu zbog kretnje, iako odlično udara lopticu. Publika ga je podržala, vratila u život, ja sam se povukao, počeo da sumnjam u svoje udarce. Prepustio sam mu teren, to je dovelo do izjednačenja. Presudan je bio deveti gem u drugom setu, znao sam da ću imati nove loptice poslije toga. Sve u svemu, osim ta četiri gema igrao sam savršen meč i zadovoljan sam igrom", istakao je nakon pobjede Novak Đoković.

Novaku je pao teret sa leđa jer je izbacio najvećeg rivala! "Naravno da je rasterećenje kada nemate Rafu Nadala na putu, na šljaci na Rolan Garosu. Znao sam da će za obojicu biti teško, čim sam video žreb. Bio sam spreman za Olimpijske igre, dobro sam trenirao, odigrao sam odličan prvi meč i spremio sam se za Nadala", rekao je Novak Đoković.

Naredni protivnik Novaka Đokovića biće pobjednik meča Dominik Kepfer (Njemačka) - Mateo Arnaldi (Italija), a jasno je da će srpski tensier i u tom meču imati ulogu apsolutnog favorita. Pred najboljim teniserom svih vremena su još četiri koraka do osvajanja zlatne medalje, praktično jedinog velikog trofeja koji mu nedostaje u najtrofejnijoj teniskoj karijeri ikada.