"Novak Đoković je opasan": Najbitniji meč izgubio od Srbina, sad diže frku pred Australijan open

Da li će Novak Đoković osvojiti Australijan open 2025. godine? Lorenco Museti tvrdi da ima šanse.

Izvor: LUIS ROBAYO / AFP / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković nije osvojio grend slem titulu u 2024. godini, ali i dalje u njemu ima snage da podiže najveće trofeje na svijetu. U to vjeruje i mladi italijanski teniser Lorenco Museti, koji je u polufinalu Olimpijskih igara u Parizu vidio kako izgleda kada se srpski sportista zainati i odluči da pobjeđuje redom!

Museti je prethodne sezone poražen od Đokovića i na Rolan Garosu, gde su igrali dramatičnih pet setova. Ti mečevi su mladog Italijana ubijedili da je Đoković i dalje tu, da može da se bori protiv svih najboljih na planeti i da nijedan trofej neće lako prepustiti rivalima. Biranim riječima Museti je govorio o Novaku Đokoviću.

"Novak će se uvijek naći tu, ako je njegovo fizičko stanje stabilno“, rekao je Museti i dodao: "On je opasan za sve - za Janika Sinera, za Sašu Zvereva i za Karlosa Alkaraza. Prošle godine Janik je pokazao da je korak ispred svih ostalih, imao je tako nevjerovatnu sezonu.Novak je uvek opasan i malo tenisera zna kako se igra na grend slem terenima i u takvim uslovima".

Najbolji tensier svih vremena sezonu je počeo na turniru u Brizbejnu, ali tamo nije uspio da osvoji 100. titulu u karijeru. Narednu priliku za to imaće na grend slem turniru u Melburnu. Novak Đoković je do sada 10 puta osvajao Australijan open, a eventualni trijumf na prvom velikom turniru u sezoni dodatno bi ga udaljio od najvećih rivala jer bi mu to bio 25. grend slem u karijeri.

Zbog malo odigranih turnira i ne preterano dobrih rezultata prethodne sezone Novak Đoković je pao čak na sedmo mjesto ATP liste. To bi moglo da mu oteža posao na putu do grend slem titule, jer bi u teoriji mogao da se namjeri na nekoliko najboljih tenisera sa liste - mada, ni njima neće biti prijatno da na drugom kraju terena vide osvajača 24 velike titule.