Novak Đoković objasnio da će njegova porodica prvi put biti uz njega u Australiji. Odluku je donijela Jelena, spakovala je cijelu porodicu u kofere i odlučila da idu da podrže Noleta u borbi za 100. titulu u karijeri.

Izvor: Marechal Aurore/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Novak Đoković najavio je da će 2025. godina biti potpuno drugačija za njega i to se može vidjeti po odluci da igra u Brizbejnu poslije pet godina, da nikad ranije dođe u Australiju, ali ne samo zbog toga... Đoković će na Australijan openu prvi put imati podršku svoje porodice, odnosno supruge Jelene, sina Stefana i kćerke Tare.

Vidjeli smo ih već na tribinama u Brizbejnu, gdje je Nole eliminisan u četvrtfinalu protiv Rajlija Opelke, ali svi znamo da je na ovom turniru igrao samo kako bi polako počeo da "diže formu". S obzirom na to da "australijska turneja" može da ga odvoji od porodice i mjesec dana, što ne želi u ovim godinama, Jelena Đoković je donijela drugačiju odluku u odnosu na ranije njegove sezone i svi su otputovali u Australiju.

O ovoj temi Novak Đoković pričao je na konferenciji za medije kada je upitan da li porodica može da bude njegovo "tajno oružje" u Australiji, gdje inače juri stoti pehar, odnosno 25. grend slem u karijeri.

"Kao što sam pomenuo već na terenu, ovo je prvi put da je porodica došla sa mnom - moja djeca i supruga su tu. I ja sam bio malo iznenađen takođe, moja supruga je rekla da želi da povede djecu i da svi dođu u Australiju. Nisam to očekivao jer znam da je u pitanju dugačko putovanje, a tu je i škola i sve ostalo. Mnogo izazova sa kojima morate da se nosite kao roditelj", rekao je otvoreno Đoković i nije krio zadovoljstvo zbog toga što su svi zajedno sa njim u Australiji.

Vidi opis To je Jelenina odluka, i mene je iznenadila kad mi je rekla! Novak se godinama osjećao krivim i ne krije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Darren England/AAP Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Darren England/AAP Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Darren England/AAP Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Darren England/AAP Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Darren England/AAP Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Darren England/AAP Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Darren England/AAP Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Darren England/AAP Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Darren England/AAP Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Darren England/AAP Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Darren England/AAP Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Darren England/AAP Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Darren England/AAP Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Darren England/AAP Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Darren England/AAP Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Darren England/AAP Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Darren England/AAP Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Darren England/AAP Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Darren England/AAP Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Darren England/AAP Br. slika: 20 20 / 20

Kako će izgledati Novakov raspored u Australiji sada kada je porodica sa njim?

"Imam naravno svoj raspored. Ako imam meč, taj dan se pripremam za meč. Naravno, Jelena se brine o djeci. Jasno je da me ona podržava, daje mi svu ljubav i energiju, zajedno sa djecom, koja mi je potrebna da igram moj najbolji tenis. Za sada to funkcioniše. Osjećam se sjajno na terenu, igram sjajno. To mi dopušta, prije svega, da se ne osjećam krivim zbog toga što sam predaleko toliko dug period. To sam osjećao svaki put kada bih otputovao u Australiju svih prethodnih godina... Ne bi me bilo po četiri, pet nedjelja. Uvijek je teško kad moraš da se odvojiš od djece i supruge, nije lako. Počneš da se preispituješ, zašto ovo moram da radim iznova i iznova?", objasnio je iskreno Nole i dodao:

Izvor: Aaron Chown / PA Images / Profimedia

"Zbog ovoga mi je mnogo olakšano, pošto znam da me kod kuće čekaju. Sada sam motivisaniji, ali i mirniji. Provodim mnogo kvalitetnog vremena sa njima, što mi dopušta da ne mislim o tenisu 24/7, tako da mogu da pustim i da me ta tenzija napusti. Uključen sam u njihov život."

Prema riječima Novaka Đokovića, ovo je "savršen balans" za sve, posebno jer i njegova djeca vole da gledaju tenis i uživaju u njemu, tako da osim svog oca - pratiće i neke druge tenisere.

Podsjetimo, Australijan open počinje 14. januara i na njemu će Đoković probati da dođe do 11. pehara. Lane je ispao u polufinalu.