Novaka pobijedio "čudak" koji ga brani kao niko: Zbog Srbina se svađao sa Amerima, sad ga zagrlio i otkrio sve

Rajli Opelka je otkrio da mu Novak nije samo uzor u tenisu, već i životno!

Izvor: William WEST / AFP / Profimedia

"Bilo je teško, mnogo nesigurnosti i sumnje. Gledao sam drugare na terenu, američke tenisere, ali me je to i motivisalo da i dalje igram. Gledao sam Novaka kako postaje najveći i zaista sam mislio ponekada šta bi Novak uradio na mom mjestu. On ima takav uticaj na ovaj sport. Ostajao sam na kursu kad sam dobijao teške udarce, nadao sam se novoj šansi i sada sam je iskoristio",rekao je Rajli Opelka poslije pobjede nad Novakom Đokovićem 7:6, 6:3 u četvrfinalu Brizbejna.

Savladao je ovaj 211 centimetra visoki Amerikanac prije svega sjajnim servisima najboljeg tenisera ikada, a na mreži mu se Novak zahvalio na podršci koju mu je Opelka pružao svih ovih godina. Amerikanac je jedan od ekstravgantnijih tenisera na ATP turu, ali jedno nikada nije mijenjao - uvijek je bio uz Novaka.

On je prošle sezone doživio povredu,a kada je otišao na operaciju otkriven mu je benigni tumor i zbog toga je morao opet "pod nož". Poslije meča koji mu je najveća pobjeda u karijeri rekao je da je u tim momentima mislio baš na Novaka i to šta bi Srbin uradio. A sada će sa 293. mjesta na ATP listi skočiti na 207. mjesto zbog novih 100 bodova koje će osvojiti.

MRZI TENIS, VOLI MODU I UMJETNOST!

Rajli Opelka je sve samo nije uobičajen sportista. Sada juri onaj najbolji učinak u karijeri kada je bio u Top 20 na ATP listi, a novac koji zaradi u Brizbejnu vjerovatno će iskoristiti na modu i umjetnost. To su mu hobiji kojima se zanima osim tenisa, a prošle godine dok se oporavljao od dvije teške operacije redom je išao na modne revije i u umjetničke galerije. Vidimo ga često u raznobojnim ili roze kombinacijama na terenu, a istakao je da što je stariji i upućeniji u modu i umjetnost sve više mrzi teniske tradicije.

"Mrzim tradicije, a očigledno u tenisu ima mnogo tradicija. Pogledajte Vimbldon, tako je kako je, ali to nije za mene. Što sam više upućen u modu i umjetnost, više mi se gade neke stvari u tenisu", rekao je on. Ipak njegovi ekstravangantni izbori su došli do izražaja kada je na jednom US Openu kažnjen sa 10.000 dolara jer njegova torbica nije bila po propisima. Navodno je roze logo na njoj bio previše veliki.

"Glavni sudija mi je rekao da bi trebalo da odnesem torbu na provjeru kako bi se izmjerio logo. Taj logo je posebno izrađen, merili smo. I prevelik je. Mislio sam da se radi o drugoj torbi jer to nije ista torba koju sam imao na Rolan Garosu. Potrudili smo se da logo bude manji, mislim da je zapravo došlo do greške u proizvodnji zbog razlike u mernim jedinicama u Evropi i zabune oko toga šta je dozvoljeno. Moj posao je da pobjeđujem, imam važnije stvari na umu. A onda mi sudija kaže da treba da izmerim logo, to nije moj posao već njegov. Moj posao je u tom momentu bio da pobijedim Basilašvilija i prođem u sljedeće kolo Gren slem turnira. Jednom prilikom sam prelomio reket preko kolena nisam dobio ni dolar kazne, a kada sam donio roze torbu na teren naplatili su mi 10.000", rekao je on tom prilikom.

BRANIO NOVAKA REDOM!

Izvor: Darren England/AAP

Kada je 2022. godine bilo veliko pitanje da li će Novak Đoković igrati a US Openu jedan od prvih koji se javio sa idejom da mu se ne dozvoli ulazak u SAD bio je američki novinar Ben Rotenberg. A jedan od onih koji su Rotenberga napali bio je baš Rajli Opelka! "Zašto on ne bi dao šansu da igra? To očajničko ponašanje kako kažeš mu je pomoglo da dogura dosta daleko u poslu kojim se bavi. Zar ne misliš tako? Tvoja lična mržnja i opsesija Novakom je jako neprofesionalna. Zamisli da je odustajao kada god su šanse bile protiv njega ili da je razmišljao o šansama drugih tenisera? Vjerovatno ne bi osvojio 21 grend slem. Tako dolazimo do zaključka da ti ili mrziš Novaka ili ne razumiješ tenis", napisao mu je tada Opelka.

A sada je pred meč sa najvećim teniserom ikada istakao je da je Novak mnogo drugačiji od svih drugih svojih kolega jer se ne plaši da kaže šta misli, bez obzira na posljedice. "Ljudi vole da kritikuju Novaka. On je primijenio svoj životni koncept na način da ima hrabrost da zauzme stav. Nije osoba koja igra na obje strane novčića kao što to rade neki njegovi vršnjaci. On se suočava direktno sa problemom i to je razlog zbog kog je on bez pogovora najveći teniser koji je ikada živio, Stavio je sebe na 'liniju' i to poštujem. Upravo je to jedan od razloga što nema fer tretman od strane medija, jer ne igra po njihovim notama. Ne radi ono što oni žele i zato je postao neprijatelj teniskih medija. Većina igrača je veoma zahvalna što je on tu, on je profesionalac nad profesionalcima, zaista jeste", zaključio je Opelka.