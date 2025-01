Kad je saznao da ima tumor, sjetio se Novaka Đokovića: Prve reči Rajlija Opelke govore koliko cijeni Srbina

Rajli Opelka je poslije meča sa Novakom Đokovićem i najveće pobjede u karijeri otkrio da mu je Novak bio velika inspiracija da se vrati na teren.

Igralo se u nevjerovatnim uslovima, po nestvarnoj vlagi, a na kraju se Rajli Opelka tu bolje snašao! Savladao je Novaka Đokovića u dva seta 7:6, 6:3 i prošao u polufinale turnira u Brizbejnu gde će igrati sa Đovanijem Mpeši Perikarom iz Francuske. Trenutno 293. teniser svijeta, 211 centimetara visoki server pobijedio je čovjeka za koga kaže da mu je idol i najveći ikada!

Istakao je odmah poslije meča da je najlakše igrati protiv Novaka jer tu teniseri poput njega nemaju šta da izgube, a da je Novaku jako nezgodno pošto se od njega uvek očekuje pobjeda.

"Samo sam se fokusirao na lopte, ako pogodi kako da vratim, bio sam spreman na sve to. Ako se vrati ne bi bio kraj svijeta da izgubim taj servis nego idemo dalje. On je najbolji teniser koji je ovaj sport ikada vidio.Teško je biti u Novakovoj poziciji, jer u stvarnosti mi nemamo šta da izgubimo kad igramo protiv njega. Igrate slobodnije, sa više rizika. On će svakako da pobijedi ako igrate po njegovim notama. Teško je naravno, ali danas je sve išlo kako sam želio", rekao je odmah poslije meča Rajli Opelka.

Opelka je prošle sezone imao ogromnu pauzu zbog koje je sa 17. pozicije srozao na čak 293. na ATP listi. Prvo je operisao članak, ali mu je onda otkriven benigni tumor i morao je opet "pod nož". Sada je priznao da mu je inspiracija da pobijedi u toj borbi bio upravo Novak.

"Bilo je teško, mnogo nesigurnosti i sumnje. Gledao sam drugare na terenu, američke tenisere, ali me je to i motivisalo da i dalje igram. Gledao sam Novaka kako postaje najveći i zaista sam mislio ponekada šta bi Novak uradio na mom mjestu. On ima takav uticaj na ovaj sport. Ostajao sam na kursu kad sam dobijao teške udarce, nadao sam se novoj šansi i sada sam je iskoristio", rekao je američki teniser.

On se sada sprema za meč sa Đovanijem Mpeši Perikarom u polufinalu turnira u Brizbejnu, ali je svima jasno da će pravo takmičenje krenuti kada se teniseri presele u Melburn da zaigraju na prvom grend slemu sezone. "Melburn! Veliki šou je za nedjelju dana. Ovo je dobra priprema za Melburn, ovo je sjajan korak ka tome. Sjajno je igrati ovakve turnire. Ovo je novi start za mene, moram da se vratim da što se tiče renkinga budem ponovo gdje sam", rekao je Rajli Opelka.