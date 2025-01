"Novak nije dvoličan kao neki njegovi vršnjaci": Amerikanac žestoko udario po Rodžeru i Rafi!

Rejli Opelka je otvoreno rekao šta misli o Novaku Đokoviću i tako je "pecnuo" Nadala i Federera.

Izvor: Shaun Brooks / Actionplus / Profimedia

Novak Đoković igraće protiv Rajlija Opelke u petak (ne prije 11 časova) i njihov meč biće posljednji na turniru u Brizbejnu. Za razliku od nekih drugih igrača, američki teniser je od početka branio srpskog igrača. Često je bio na njegovoj strani i govorio je direktno ono što misli. Zato ga ne vole navijači Rodžera Federera i Rafaela Nadala, a poseban razlog za animozitet prema njemu imaju zbog jedne izjave.

Bilo je to prošle godine kada su pojedinci prozivali Srbina zbog nekih njegovih stavova i izjava. Tada im je Rajli zapušio usta i to tako što je aludirao na Rodžera i Rafu, a da ih nije otvoreno spomenuo.

"Ljudi vole da kritikuju Novaka. On je primijenio svoj životni koncept na način da ima hrabrost da zauzme stav. Nije osoba koja igra na obje strane novčića kao što to rade neki njegovi vršnjaci. On se suočava direktno sa problemom i to je razlog zbog kog je on bez pogovora najveći teniser koji je ikada živio", rekao je Opelka u jednom podkastu.

Ističe da su mnogi igrači i te kako zahvalni na svemu što on radi, na pomoći koju pruža svima. Posebno onim teniserima koji nisu u samom vrhu, što se vidi i po stvaranju sindikata igrača PTPA.

"Stavio je sebe na 'liniju' i to poštujem. Upravo je to jedan od razloga što nema fer tretman od strane medija, jer ne igra po njihovim notama. Ne radi ono što oni žele i zato je postao neprijatelj teniskih medija. Većina igrača je veoma zahvalna što je on tu, on je profesionalac nad profesionalcima, zaista jeste", zaključio je Opelka.

