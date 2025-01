Novaka napada najčudniji teniser na svijetu: Prezire sport, ne može da se obuče i plaća bizarne kazne!

Malo je reći da Rajli Opelka nije kao drugi teniseri. Novak Đoković će igrati protiv jedinstvenog slučaja!

Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Rajli Opelka je trenutno 293. teniser svijeta, a prije problema sa povredama prošle godine bio je čak i 17. Uspio je da osvoji četiri ATP titule zaradio je 4.500.000 dolara u karijeri, a kao junor je osvojio Vimbldon. Najveće "skalpove" skinuo je kaa je pobjeđivao Džeka Soka, Džona Iznera, Roberta Bautistu Aguta, Matea Beretinija, Danila Medvedeva i Stefanosa Cicipasa. I to je sve uobičajeno što može da se kaže o njemu!

Ovaj vrlo neobični 27-godišnjak visok je 211 centimetara, ima problema sa povredama, ali i sa - nalaženjem odjeće koju može da obuče. Bavi se tenisom i jako je dobar u njemu, ali je baš daleko od toga da mu je to glavna preokupacija. Dok bi neki drugi teniseri oporavak od povreda proveli u teretani on ga je proveo na modnoj pisti!

On je svoj oporavak proveo u društvu modnih dizajnera, pop zvezda i dizajnirajući odeću za ličnu kolekciju. Našao je strast i inspiraviju u modi, a kada se vratio pokazao je da kod njega još ima kvaltieta jer je prije meča sa Novakom Đokovićem u Brizbejnu koji će biti na programu od 11 časova u petak savladao 37. na svijetu Matea Arnaldija.

"PREZIREM TENIS"

Izvor: reillyopelka/instagram

Rajli Opelka je zaista drugačiji. Počeo je sa tenisom sa četiri godine, a kasnije je razvio ogromnu ljubav prema modi i umjetnosti. Ovaj džin od 211 cetimetara je primijećen prošle godine na Pradinoj modnoj reviji zajedno sa reperom Stormzijem i članovima popularne K-Pop grupe Enhajfen. Nakon poraza od Nika Kirjosa u Vašingtonu prošle godine povrijedio se i nije ga bilo na terenu sve do sada, a nakon operacije i ogromne pauze vidjeli smo na na pariskom fešn viku, na Šanelovoj pisti, na umjetničkim događajima u Bazelu i Majamiju!

U Parizu je na nedjelji mode kritikovao dizajnere da ne vode računa o ljudima njegovih dimenzija, ali ih je pohvalio da su mu konačno skrojili nešto po mjeri. Kada nije u Americi on je u evropskoj, možda i svjetskoj prestonici dijamanata Antverpenu gdje ne izlazi iz ogromne umjetničke galerije.

Već 2016. godine kada se prvi put pojavio na US Openu napravio je modni problem!

"Mrzim tradicije, a očigledno u tenisu ima mnogo tradicija. Pogledajte Vimbldon, tako je kako je, ali to nije za mene. Što sam više upućen u modu i umjetnost, više mi se gade neke stvari u tenisu", rekao je Opelka tada. Ipak njegovi ekstravangantni izbori su došli do izražaja kada je na jednom US Openu kažnjen sa 10.000 dolara jer njegova torbica nije bila po propisima. Navodno je roze logo na njoj bio previše veliki!

"Glavni sudija mi je rekao da bi trebalo da odnesem torbu na provjeru kako bi se izmjerio logo. Taj logo je posebno izrađen, mjerili smo. I prevelik je. Mislio sam da se radi o drugoj torbi jer to nije ista torba koju sam imao na Rolan Garosu. Potrudili smo se da logo bude manji, mislim da je zapravo došlo do greške u proizvodnji zbog razlike u mjernim jedinicama u Evropi i zabune oko toga šta je dozvoljeno. Moj posao je da pobjeđujem, imam važnije stvari na umu. A onda mi sudija kaže da treba da izmjerim logo, to nije moj posao već njegov. Moj posao je u tom momentu bio da pobijedim Basilašvilija i prođem u sljedeće kolo grend slem turnira. Jednom prilikom sam prelomio reket preko koljena, nisam dobio ni dolar kazne, a kada sam donio roze torbu na teren naplatili su mi 10.000", rekao je on tom prilikom.

Logo je bio logo njegove omiljene galerije u Antverpenu, gdje gleda djela umjetnika kao što su Rinus Van de Velde, kao i Jonatan Mise.

"Kada sam se zainteresovao za umetnost mrzio sam Mizea. Sada ga ne razumijem, ali je lud! Gledao sam njegove performanse, slušao njegove govore i navukao sam se. On govori da umjetnost mora da vodi svijet, diktatura umjetnosti!",rekao je on.

A sada će na Australijan open otići sa novom motivacijom - ne samo da pobijedi i odnese milione, već mu je galerija obećala da ako osvoji grend slem može da bira sliku koju će dobiti od njih!

