Amerikanac brutalno isprozivao Novakovog hejtera!

Rejli Opelka je naredni protivnik Novaka Đokovića, a on je često branio srpskog asa.

Izvor: EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT/KEYSTONE/ EPA/DARREN ENGLAND/AAP

Novak Đoković odradio je posao i prošao u četvrtfinale turnira u Brizbejnu. Bez previše problema pobijedio je Gaela Monfisa (6:3, 6:3) i upisao 20. trijumf protiv francuskog igrača. Za plasman u polufinale igraće protiv Rejlija Opelke (SAD) i biće to potpuno drugačiji duel od dosadašnja dva koja je odigrao.

Razlog za to je prilično jednostavan. Amerikanac je visok 211 centimetara, ima ubitačne servise i sa tim se Novak nije suočio ni protiv Rinkija Hidžikate na startu takmičenja ni protiv Monfisa. Naravno, ne treba zaboraviti i da Đoković ima najbolji ritern u istoriji ovog sporta, tako da će to svakako da bude prednost. Ako mu "uštopuje" servis onda će sve da ide mnogo lakše.

Ono što je takođe zanimljivo kada je u pitanju ovaj američki teniser, koji je trenutno 293. na ATP listi jeste da je on često branio Novaka. Čak je javno prozivao i najvećeg hejtera srpskog igrača, novinara Bena Rotenberga.

"Dokle ćeš da mrziš Đokovića!?"

Izvor: YouTube/cgtnsportsscene/ATP Tour/Screenshot

Rejli je često bio na strani srpskog tenisera. Čak i kada su ga napadali i prozivali, on je bio jedan od igrača koji je bio "glas razuma" i govorio je činjenice. Odnosno, nije dozvolio da na njega utiče mišljenje drugih ljudi, posebno onih koji su tražili svaki način da napadnu Srbina. Jedan od najvećih hejtera svakako je novinar Ben Rotenberg.

Američki novinar često kritikuje i proziva Novaka, često i za najmanje sitnice. Opelka nije htio da ćuti sunarodniku, pa mu je javno odgovorio na društvenim mrežama. Bilo je to pred US open 2022. godine u momentima kada se još nije znalo da li će Novak dobiti dozvolu da učestvuje na turniru, što se na kraju nije dogodilo. Rotenberg je tada prozivao srpskog igrača i kritikovao ga zbog toga što se nije povukao sa turnira ranije i rekao je između ostalog "da se Đoković ponaša kao očajnik".

"Zašto on ne bi dao šansu da igra? To očajničko ponašanje kako kažeš mu je pomoglo da dogura dosta daleko u poslu kojim se bavi. Zar ne misliš tako? Tvoja lična mržnja i opsesija Novakom je jako neprofesionalna. Zamisli da je odustajao kada god su šanse bile protiv njega ili da je razmišljao o šansama drugih tenisera? Vjerovatno ne bi osvojio 21 grend slem. Tako dolazimo do zaključka da ti ili mrziš Novaka ili ne razumiješ tenis", napisao mu je tada Opelka.

"Novak je najveći ikada"

Izvor: William WEST / AFP / Profimedia

U istoj toj godini, dakle u 2022. je Đoković zbog svih zabrana igrao na turnirima na kojima inače ne igra. Tako je učestvovao i na takmičenju u Izraelu i čekao ga je meč sa Feliksom Ože-Alijasimom. Rejli je gostovao u jednoj emisiji gdje je analizirao baš taj meč.

Tada je oduševio mnoge i vjerovatno razočarao sve Novakove hejtere. Dobio je pitanje od Pem Šrajver o tome "šta misli o Feliksovim šansama protiv jednog od najvećih igrača svih vremena". Odmah ju je ispravio. "Pa, za mene on nije jedan od najboljih svih vremena, već je on najveći ikada, on je GOAT", odgovorio je Opelka.

Kad se meč igra?

Izvor: Profimedia

Meč je zakazan za petak i dobra vijest za navijače u Srbiji je ta što će neće početi prije 11 sati po srednjeevropskom vremenu. To znači da neće morati da se navijaju alarmi za rana jutarnja buđenja.

Prije toga će na teren izaći Jakub Menšik (Češka) i Đovani Mpeši Perikar (Francuska) i upravo će bolji iz tog meča da igra u polufinalu sa boljim iz duela Srbina i Amerikanca. Drugi četvrtfinalni par čine Grigor Dimitrov (Bugarska) i Džordan Tompson (Australija) odnosno Jiri Lehečka (Češka) i Nikolas Žari (Čile).

Zanimljivo je i da se Đoković i Opelka nikada do sada nisu sastali i da će im ovo biti prvi duel. Jedan od razloga za to su veliki problemi koje je Opelka imao tokom karijere sa povredama. On je 2022. godine bio na 17. mestu na ATP listi, ali je poslije toga uslijedio ogroman pad i sada pokušava da se vrati na nekadašnji nivo igre.