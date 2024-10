Kakve riječi Janika Sinera o Đokoviću: Govor koji pokazuje da ga poštuje iz srca!

Vrlo lijepo ponašanje Janika Sinera nakon pobjede nad Novakom Đokovićem na mastersu u Šangaju.

Janik Siner podigao je sedmi pehar ove kalendarske godine, prvi put u Šangaju. Da bi to uspio, Siner je morao da prevaziđe, kako sam kaže, jednu od "najtežih stvaru u tenisu",a to je da pobijedi Novaka Đokovića. Uspio je to da učini iako je bio na "klimavim nogama" u prvom setu, kada je Đoković imao 30:0 na 5:4, međutim izborio je taj-brejk i u njemu je otpočeo misiju preokret. Na kraju - 7:6, 6:3 za Sinera.